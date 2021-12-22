Avrupa’nın en büyük telekom şirketi önemli miktarda Polkadot (DOT) satın aldı

Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom AG, yan kuruluşu T-Systems aracılığıyla önemli miktarda DOT tokeni satın aldığını açıkladı.

Avrupa'nın en büyüğü olarak görülen ve Almanya'nın lider telekom şirketi tarafından yapılan basın açıklamasında Blockchain sektörüyle ilgili son atılım duyurulmuş oldu. Şirket, Ethereum'un kurucularından Garry Woods'un geliştirdiği Polkadot'a yapılan yatırımın detaylarını açıkladı.

Bu son hamle telekom şirketinin Blockchain alanıyla ilgili olan ilk girişimi değil. Deutsche Telekom AG, daha önce Blockchain oracle çözümleri sunan Chainlink'e altyapı desteği sağlarken NFT sektöründe faaliyet gösteren Dapper Labs ve mobil odaklı DeFi ödeme ağı olan Celo ile de çalışmalar yürüttü.

Şimdi ise Deutsche Telekom, Polkadot'a yatırım yaparak Blockchain alanındaki iddiasını artırıyor. Yapılan açıklamada şirketin yan kuruluşu T-Systems'in Polkadot ağında varlıklarını stake eden kullanıcılara node altyapısı sağlamakla kalmayacağı bildirildi. Şirket, ayrıca önemli miktarda Polkadot yerel tokeni DOT satın alımının gerçekleştiğini vurguladı.

Deutsche Telekom Blockchain Çözümleri başkanı Andreas Dittrich, Polkadot'un Deutsche Telekom'un çalışacağı dördüncü Blockchain ağı olacağını, ancak T-Systems'in bir ilk olarak Polkadot ağı için hem özel hem de genel olarak birkaç doğrulayıcı çalıştıracağını dile getirdi.

Andreas Dittrich, konuyla ilgili verdiği röportajda ağ yönetimine katılmak için Polkadot tokeni DOT'a yatırım yaptıklarını ifade ederken bunun sadece bir risk sermayesi yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Dittrich, bu yatırımla birlikte yeni bir iş birimi oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Deutsche Telekom, 2021 yılı sonunda Polkadot'a yaptığı yatırımı açıklamasına rağmen şirketin Blockchain ağıyla ilgili çalışmalarına geçen yıldan beri devam ettiği biliniyor. Polkadot ağını yakından takip eden Telekom şirketi, Parachain'lerin bu hafta sonu yayına girmesinin ardından Blockchain ağına olan desteğini duyurmuş oldu.

Parachain'lerin hayata geçirilmesiyle daha aktif hale gelen Polkadot ağı, şu anda merkezsiz finans (DeFi) uygulamaları, sabit kripto varlıklar ve Ethereum uyumlu protokoller için bir platform olarak hizmet veriyor. Projeler, 0 katman olarak düşünülebilen Polkadot ağı üzerinde katman 1 çözümü olarak çalışabilecekler.

Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketinin Polkadot ağına yaptığı yatırım ve bunu yeni bir iş birimi olarak görmesi, önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bunun yanında platformun yerel tokeni DOT, bugün 25 dolar üzerinde el değiştiriyor.

Piyasa değerine göre sıralanmış listede 11. en büyük kripto para konumunda bulunan DOT, son 24 saat içinde yüzde 6'ya yakın bir değer artışı sağladı. Bunun yanında Kasım ayı başında 55 dolar ile zirve gördükten sonra düşüş trendine giren DOT/USD, 20 Aralık tarihinde 23 dolar bandına kadar düştü.

Son 48 saatlik zaman içerisinde ise DOT fiyatının dip seviyelerden yüzde 10'un üzerinde yükseliş kaydettiği görülüyor.

Kaynak: Investing.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.