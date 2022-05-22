Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan 'kripto para' uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin hiçbir dayanağı olmadığını ve insanların birikimleri üzerindeki spekülasyonu engellemek için yasal olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, bir Hollanda televizyon kanalına konuşan Lagarde, ‘riskleri anlamayan, her şeyini kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar için endişeli' olduğunu dile getirerek, “Bu yüzden kripto para birimlerinin düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Lagarde'nin açıklamaları, kripto para piyasasında büyük bir dalgalanmanın olduğu bir zamanda geldi. Bitcoin ve Ether'in değeri geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 50 düştü. Aynı zamanda varlık sınıfı (benzer özelliklere sahip ve aynı düzenlemelere tabi bir grup yatırım), daha geniş finansal sistem için oluşturabileceği risklerin arka planına karşı düzenleyiciler tarafından incelemeye tabi.

Lagarde, önümüzdeki dört yıl içinde ortaya çıkması beklenen bir proje olan ‘dijital euro'nun aksine dijital para birimlerinin değerine ilişkin şüphelerini açıkladı.

ECB Başkanı, “Kripto para birimleri hakkında naçizane görüşüm değersiz, hiçbir dayanağı olmayan ve güvence olarak hareket edecek bir temeli olmayan varlıklar olduğu yönünde. Dijital merkez bankası para birimini (CBDC), dijital euro'yu çıkardığımız gün merkez bankasının bunun arkasında duracağını garanti edeceğim. Bence bu birçok şeyden çok farklı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Şarkul Avsat