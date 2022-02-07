AssangeDAO, WikiLeaks kurucusu için 38 milyon dolar topladı

WikiLeaks Kurucusu Julian Assange'ı özgürlüğüne kavuşturmak için kurulan merkeziyetsiz otonom organizasyon, 38,8 milyon dolar değerinde 12.569 Ethereum (ETH) topladı.

WikiLeaks Kurucusu Julian Assange'ı özgürlüğüne kavuşturmak için 38,8 milyon dolar civarı olan 12.569 Ethereum (ETH) topladı.

Assange, şu anda suçlunun iadesine izin vermeyen mahkeme kararını bozan aralık ayında görülen duruşmanın ardından, ABD'ye iade edilmemek için mücadele ediyor. Assange, 2019'dan beri Londra'da cezaevinde tutuluyor.

Kampanyaya ev sahipliği yapan topluluk finansman platformu JuiceBox'a göre, DAO'ya 4 Şubat'ta bağışlar gelmeye başladı. Hafta sonu artışa geçen bağışlar, son 24 saatte ikiye katlandı.

AssangeDAO Twitter hesabına göre söz konusu kampanya, kasım ayında ABD Anayasası'nın orijinal nüshasını satın almak için fon toplayan ConstitutionDAO'yu geçerek, JuiceBox Ethereum tarihindeki en büyük finansman konumuna yerleşti.

İki kampanya arasındaki kıyaslama, kasım ayında çok daha yukarıdan işlem gören ETH cinsinden yapıldı. ConstitutionDAO'nun o dönem aldığı fonun dolar değeri, 49 milyon dolar civarındaydı.

AssangeDAO, JUSTICE yönetişim tokeni karşılığında ETH toplamayı hedefleyen "cypherpunk topluluğu" olarak tanımlanıyor. Toplanan Ether'ler, dijital sanatçı Pak'ın Julian Assange ile yarattığı NFT koleksiyonu "Censored" için kullanılacak.

Koleksiyonun satışından elde edilen gelir, Assange'ın hukuk mücadelesindeki giderleri karşılamak ve iadesi konusunda farkındılık yaratmak için kullanılacak.

Kaynak: tr.cointelegraph.com .