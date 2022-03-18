ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!
Bored Ape Yat Kulübü büyüdü. Çarşamba günü, ApeCoin kripto dünyasında gün ışığını gördü ve şimdiden önemli bir piyasa değerine sahip olmaya başladı.
2 Saat Önce
2022-03-18 15:19:05
2022-03-18 15:19:05
- Çarşamba günü, Web 3.0 projeleri için kullanılacak ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) üyelerine tercihli haklar veren bir Ethereum tokeni olan ApeCoin (APE) piyasaya sürüldü.
- Resmi açıklamada, ApeCoin'in "Web 3.0'ın ön saflarında yer alan merkezi olmayan bir topluluğa güç sağlamak için tasarlanmış bir kültür, oyun ve ticaret belirteci" olduğu belirtildi.
- Token, BAYC'nin arkasındaki şirket olan Yuga Labs tarafından değil, ApeCoin DAO tarafından işleme konu oluyor.
- ApeCoin aynı zamanda "her token sahibinin ekosistem fonunun yönetimi ve kullanımına oy verebileceği" merkezi olmayan bir organizasyon olan ApeCoin DAO'ya bir bilet olacak.
- BAYC üyeleri ücretsiz olarak belirli sayıda token alma hakkına sahiptir.
- Borsalar aracılığıyla ücretsiz ticaret için de kullanılabilir. Coinbase, Gemini ve FTX, ApeCoin'i şimdiden listeleyen büyük firmalar.
- Toplam arz, yaklaşık yüzde 28'i şu anda dolaşımda olan bir milyar jetondur.
- APE fiyatı gün içinde yaklaşık yüzde 43 artarak 14,89 dolara yükseldi.
- 1.8 milyar ABD dolarının üzerinde bir piyasa değeri ile ApeCoin, tüm kripto para birimleri arasında şimdiden 61. sırada yer alıyor.
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