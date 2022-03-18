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ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!
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TIMETURK / DİJİTAL PARA / ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!

ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!

Bored Ape Yat Kulübü büyüdü. Çarşamba günü, ApeCoin kripto dünyasında gün ışığını gördü ve şimdiden önemli bir piyasa değerine sahip olmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-03-18 15:19:05
ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!
  • Çarşamba günü, Web 3.0 projeleri için kullanılacak ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) üyelerine tercihli haklar veren bir Ethereum tokeni olan ApeCoin (APE) piyasaya sürüldü.

  • Resmi açıklamada, ApeCoin'in "Web 3.0'ın ön saflarında yer alan merkezi olmayan bir topluluğa güç sağlamak için tasarlanmış bir kültür, oyun ve ticaret belirteci" olduğu belirtildi.

  • Token, BAYC'nin arkasındaki şirket olan Yuga Labs tarafından değil, ApeCoin DAO tarafından işleme konu oluyor.

  • ApeCoin aynı zamanda "her token sahibinin ekosistem fonunun yönetimi ve kullanımına oy verebileceği" merkezi olmayan bir organizasyon olan ApeCoin DAO'ya bir bilet olacak.

  • BAYC üyeleri ücretsiz olarak belirli sayıda token alma hakkına sahiptir.

  • Borsalar aracılığıyla ücretsiz ticaret için de kullanılabilir. Coinbase, Gemini ve FTX, ApeCoin'i şimdiden listeleyen büyük firmalar.

  • Toplam arz, yaklaşık yüzde 28'i şu anda dolaşımda olan bir milyar jetondur.

  • APE fiyatı gün içinde yaklaşık yüzde 43 artarak 14,89 dolara yükseldi.

  • 1.8 milyar ABD dolarının üzerinde bir piyasa değeri ile ApeCoin, tüm kripto para birimleri arasında şimdiden 61. sırada yer alıyor.

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