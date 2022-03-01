ANALİZ: Rusya, Bitcoin ile batı yaptırım rejimini aşıyor mu?

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları giderek sıkılaşırken, Rusya'da Bitcoin gibi kripto para birimleri önem kazanıyor.

Batı tarafından uygulanan yeni ekonomik yaptırımların ardından Rus rublesi baskı altında ve şimdiden ABD doları karşısında sert bir şekilde değer kaybetti (bkz. Şekil 1). Rus merkez bankası para birimini desteklemek için şimdiden tepki gösterdi ve kilit faiz oranını yüzde 20'ye yükseltti. Amaçlardan birinin de vatandaşların birikimlerini değer kaybından korumak olduğu söyleniyor. Ayrıca, merkez bankası menkul kıymetlerin yurt dışına satışını yasakladı.

Batı, Kremlin'e yönelik yaptırımları da sıkılaştırıyor. Dördüncü yaptırım paketinde Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ek yaptırımlar başlattı. Bu, diğer şeylerin yanı sıra Rusya merkez bankası ile ticaretin yasaklanacağını gösteriyor. Ayrıca, Rusya merkez bankasının yurt dışındaki tüm varlıkları dondurulacak. Visa ve Mastercard gibi birkaç özel ödeme hizmeti sağlayıcısı da yaptırımlara katıldı ve bir dizi Rus finans kuruluşunu ödeme ağlarından çıkardı. Moskova'da metro istasyonları önündeki uzun kuyrukların görüntüleri Google ve Apple Pay'in ardından internette de dolaştı. Ülkedeki hizmetlerini durdurdu.

Ruslar Bitcoin'e mi kaçıyor?

Peki kendi ülkenizdeki para birimi çökerse ne yapmalı? Hisse senedi veya gayrimenkul gibi maddi varlıklara kaçmak açık olacaktır. Ancak, Rus merkez bankası bu kaçış rotasına hızla bir son verdi ve 28 Şubat Pazartesi günü işlemleri askıya aldı. Ardından askıya alma Salı gününe kadar uzatıldı. Daha sonraki müdahalelerin devam edip etmeyeceği şu anda belli değil. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin, yurt dışına döviz transferini yasakladı. Yaptırımlar sıkılaştırılmadan önce bile önde gelen Rus endeksi (RTS) zaten üçte bir oranında düşmüştü.

Rus halkının tedirginliği son birkaç gün içinde gözle görülür biçimde arttı. Bankaların önünde şimdiden uzun kuyruklar oluşuyor ve bu da birçokları için bankaların Rusya'dan kaçması korkusunu güçlendiriyor. Böyle bir durumda Bitcoin gibi kripto para birimleri ilginç bir alternatif sunuyor. Bu kaçış, geçmişte çok daha az da olsa Türkiye'de, örneğin Türk lirasının aşırı derecede değer kaybettiği zamanlarda gözlemlenebilirdi. Şekil 2, son işlem günlerinde Bitcoin fiyatının rubleye karşı ne kadar arttığını gösteriyor. Güçlü fiyat hareketi 27 Şubat Pazar günü başladı. O zamandan beri, fiyat neredeyse yüzde 45 arttı.

Rusya - Ukrayna savaşı kripto paraları nasıl etkileyecek?

Bitcoin and Co. üzerinden geçen yolun, birçok Rus tarafından yaptırımları aşmanın ve hatta kalan tasarrufları güvenliğe getirmenin birkaç yolundan biri olarak görülmesi anlaşılabilir bir durumdur. Ruble cinsinden özellikle yüksek ticaret hacmi, bu kripto para birimi uçuşunun zaten tüm hızıyla devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte ilk sesler derhal yükseltildi ve bu gelişme, düzenleyiciler tarafından kripto konusunda daha sert eylem talep etmek için bir fırsat olarak değerlendirildi. En öne çıkanlardan biri, zorlu bir Bitcoin rakibi olarak kabul edilen ABD Senatörü Elizabeth Warren'dı.

Binance ve Rusya iş birliği sinyalleri veriyor

Bu boşluğu kapatmak için, Ukrayna Dijital Bakanı Mykhailo Fedorov 27 Şubat Pazar günü dünyanın en büyük kripto borsalarından bazılarına sadece bireysel kullanıcıların hesaplarını değil, aynı zamanda genel olarak Rus nüfusunun hesaplarını da dondurmaya çağırdı. Kripto borsası Binance zaten iş birliği göstermiş ve bazı Rus hesaplarının dondurulduğunu duyurmuştu. "Gerekli önlemleri alabilecek" bir görev gücü oluşturmak istiyorlar. Henüz kesin bir prosedür belirlenmedi, ancak bireysel Rus karar vericilere karşı hedefli eylemler düşünülebilir.

İlk savaşta Bitcoin!

Bu jeopolitik gerilimin ortasında, Bitcoin ve Co. şu anda son derece tehlikeli bir konumda. Bu nedenle, Washington Post'un birkaç gün önce savaşı dünyanın ilk "kripto savaşı" olarak adlandırdı. Şu anda Rusya'da ve ayrıca Ukrayna'da gösterildiği gibi, Bitcoin tam olarak tasarlandığı şeyi yapıyor. Nüfusu ilgili ulusal para birimlerinin hızlı değer kaybından korur ve böylece merkezi otoritelere olan bağımlılığı azaltır. Rusya'nın özellikle de Kremlin'in, artan izolasyon durumunda kriptoya giderek daha fazla güveneceği gerçeği kimseyi şaşırtmamalı. Tam bir SWIFT'ten hariç tutma durumunda Kremlin'in tamamen Bitcoin'e mi yoksa daha doğrusu özel olarak oluşturulmuş bir CBDC'ye mi güveneceği bu noktada hala tamamen belirsiz. Bununla birlikte, örneğin Rusya'nın giderek daha fazla Bitcoin'e güvenmesi gibi, siyasi çatışmanın kripto piyasasına sıçraması riski var. Bu, tüm Bitcoin eleştirmenleri için yem olacak ve nihayetinde tüm kripto alanı için muazzam bir ters rüzgar anlamına gelecek.

Bununla birlikte, Ukrayna'ya kripto bağışları şeklinde 30 milyon dolardan fazla para aktığını da unutmamak gerekir. 1 Mart Salı günü, Ukrayna'nın bundan böyle polkadot bağışlarını kabul edeceği mesajı geldi. Altta yatan konuyla biraz ilgilenen herkes için Bitcoin gibi kripto para birimlerinin basitçe yasaklanamayacağı artık açık olmalıdır. Ancak şirketler olarak kripto borsalarının neden Rusya yaptırımları açısından özel bir konuma sahip olmaları gerektiği sorusu var. Ne de olsa, birçok banka şimdi yurtdışındaki Rus varlıklarını dondurma taahhüdünde bulundu.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan .