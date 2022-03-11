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ANALİZ: Paribu coin nedir? PRB coin yorum ve geleceği

PRB, yerli Türk kripto borsası Paribu'nun çıkardığı yerli bir kripto para olarak halka arz ve aktif işleme yeni başlamış bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Paribu Net, 2022 Ocak ayında hayata geçirildi ve geçtiğimiz günlerde aktif işleme Paribu.com üzerinden başladı.

2 Saat Önce
2022-03-11 16:30:00
ANALİZ: Paribu coin nedir? PRB coin yorum ve geleceği

PRB Coin Nedir?

PRB, yerli kripto borsası Paribu'nun blockzincir projesi Paribu Token 2022 yılında halka arz edilmesine karar verilmiş daha sonrasında 21 Şubat'ta ön satışı tamamlanmasının ardından 9 Mart 2022 tarihinde Paribu.com üzerinde aktif işlem hayatına başladı. Aktif işleme açılmasıyla birlikte inanılmaz hızlı bir şekilde değer kazanan PRB token, ön satış ve işleme erken dahil olan neredeyse herkese para kazandırmış durumda. Kâr satışları ile birlikte son günde değer kaybetmiş olsa bile geldiği noktaya bakıldığında yüksek tempo ile değer kazandığı gözlemlenebiliyor. Paribu Net coin 2022'nin Ocak ayında resmi olarak finansal hayatına başladı ve Paribu tarfından 21 Şubat 2022 tarihinde ön satışına başladı daha sonra 9 Mart tarihinde ise aktif işlem tarihine başlamış bulundu.

PRB coin madenciliği yapılıyor mu?

PRB, madenciliği yapılmasına müsade edilen bir dijital para birimi değildir. Gelecek dönemlerde PRB ağı içerisinde ağ içinde stake etme özelliği yer alacak ve oylama gücü elde edilebilecek. İşlem onaylarında pay sahibi olanlar, sundukları katkılar doğrultusunda onaylanan işlemler ücretlerinden pay alabilecek. Alım satım yapmadan elde etmenin tek yolu olarak şimdilik gelecekte yapılacak olan stake özelliği olarak görülüyor.

Paribu

PRB coin yorum

Paribu (PRB) coin üzerinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar ön satış üzerinden 9 ve 12 TL seviyelerinde ön satışa sunulmuş ve tamamının satışı gerçekleşmişti. İçeriğin oluşturuğu saatlerde Paribu coin 30.30 TL seviyesinden işleme konu olmaya devam ediyor.

PRB coin aktif işleme girdiği gün rekor seviyede yükselmiş ve tarihi zirvesi olarak 43 liranın biraz üzerinde işlem görmüştü. PRB coinde bugün gerçekleşen hacim ise 3.2 M PRB seviyesinde. PRB coinde günün en yüksek değeri 35.89 TL iken en düşük işlem seviyesi ise 29.19 TL olarak göze çarpıyor.

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