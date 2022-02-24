ANALİZ: Kripto piyasası şu anda nasıl gidiyor?

Avrupa'da savaş alevlenmeye devam ediyor. Rusya, hava ve kara birlikleriyle Ukrayna'da daha da ilerliyor. Çok sayıda insanın Kiev'den kaçtığı ve başkentteki arzın çökmekle tehdit ettiği söyleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy savaş durumu ilan etti. Daha fazla tırmanma seviyeleri korkusu finansal piyasalarda da açıkça hissediliyor.

Ukrayna'daki kötüleşen duruma tepki olarak, yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor ve kendilerini riskli pozisyonlardan elden çıkarıyorlar. Altın şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesi 1.962 dolarda. Petrol talebi de kontrolsüz şekilde artış gösteriyor. Bir varil WTI petrolü şu anda 98 ABD Doları ile fiyatlandırılıyor bu sekiz yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Kripto piyasası satışları

Öte yandan, kripto piyasasında olumsuz etkiler tüm gücüyle hissedilebilir. Son 24 saatte piyasadan yaklaşık 200 milyar dolar çıktı. Bitcoin neredeyse yüzde 10 düşerek 35.000 dolara düştü, Ethereum (ETH) yüzde 13 kadar değer kaybetti. Cardano (ADA) yüzde 18 düşüşle, piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında en kötü performansı sergiliyor. Haftalık trendde, bugün kripto piyasasında yüzde 20 civarında fiyat kayıpları şu an için şaşırtıcı değil.

Bitcoin alımanın zamanı geldi mi?

Piyasanın ne zaman sakinleşeceği belirsizliğini koruyor. Bitcoin'in ilk fırtına ile hala iyi başa çıktığını söylemekte hâlâ mümkün değer kayıplarının derinleştiği son günlerde alıcı tarafın mutlaka söyleyecek bir sözünün daha olması yatırımcılara Bitcoin almanın zamanı geliyor mu? Sorusunu sordurmaya devam ediyor. Bitcoin, 2022'de şimdiye kadar kötü bir performans gösterdi fakat 22 Ocak'tan itibaren düşük seviyesine kadar gerilemiş durumda değil. Fakat SPX ve Nasdaq, yılın yeni bir en düşük seviyesiyle bugün işlem görmesi piyasaların çok kırılgan olduğu bu dönemlerde kripto paraların kötünün iyisi mi olmaya başladığı dikkat çekici olmaya başladı.

Durum gergin olmaya devam etse de, önümüzdeki günlerde bir dip oluşmasını pek olası görmüyor: Şu anda, ideal olarak yılın dip bölgesi olan 33,000 dolar civarındaki en düşük seviyeye geri dönme, bölgeyi test etme ve gerekliyse bir çift dip oluşturması ihtimali gücünü korumaya devam ediyor.

ABD borsası yön belirliyor

ABD vatandaşları enerji ve tedarik zincirlerinin enflasyona etkisinin giderek artacağını ve faiz artırım kararının giderek yaklaştığını dile getiriyor. Kripto pazarında nispeten toparlanma eğilimi bugün günler sonra karşımıza çıktı ve 36.000 dolar üzerinde işlem görmeye başlayan Bitcoin fiyatları umut ışığı olmaya devam ediyor. ABD, Rusya ile en az temas noktasına sahip ve neredeyse sadece emtia ticareti yapıyor. İlk şoktan sonra ABD borsaları düşündüğümden daha hızlı bir şekilde geri dönüş gerçekleştirebilir. Fakat bunun sürdürülebilir olması için ABD-Rusya gerginliğinin biraz olsun dinginlenmesi gerekiyor. Bu olası geri dönüşün kripto para piyasalarına yansıması da elbette olacaktır. Bitcoin şu anda S&P 500'e neredeyse bağımlı duruşunu sürdürüyor. Önümüzdeki haftalarda 3 aylık rakamların açıklanacağı göz önüne alındığı takdirde FED kararları ve teknoloji şirketlerinin Bitcoin ticareti yaparak şirketlerinde neler yaşadığı piyasada yeni bir yön vereceği açık.

Kripto para yatırımcılarına verilebilecek en büyük tavsiye sakin olunmalı ve karar alınırken sadece teknik veya sadece temel analiz göz önüne alınmamalıdır. Anlık görünüm ile kısa vade ticaret yapmanın kripto para ve tüm emtialarda giderek riskli olduğu unutulmamalıdır.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan .