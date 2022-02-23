ANALİZ: Kripto paralarda tepki zamanı geldi

Bitcoin, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimden olumsuz etkilendi. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Bitcoin bu süreçte yüzde 5'e yakın düşüş yaşarken, Ethereum ise yüzde 6,5 geriledi.

Gerilimin artması ile piyasalardaki risk iştahı azalırken, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara yatırım yapanlar çıkış yapmaya devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim kripto para piyasasını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim piyasalardaki risk iştahını azalttı; riskli varlıklar olarak görülen Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardan çıkışlar başladı.

Kripto para borsalarındaki ortalama işlem hacmi bu süreçte artarken, 100 milyar doların üzerine çıktı ve bu işlemlerin pek çoğunu satışlar oluşturdu. Yaşanan gerilimle birlikte Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybederek 39 bin dolar seviyesinden 37 bin dolar seviyelerine geriledi. Ethereum da bu düşüşten nasibini aldı ve en popüler ikinci kripto parada düşüş yüzde 6,5 oranlarına geldi.

Bitcoin kaç dolar? Ethereum ve Bitcoin ne kadar oldu?

Bugün ise saat 11.00 itibariyle Bitcoin kayıplarını bir miktar toplayarak 38 bin doların biraz üzerine çıkarken, Ethereum da bir miktar yükselişle 2 bin 500 doların üzerinde seyrediyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara yatırım yapanlar ABD'deki yüksek enflasyonu ve Fed'in faiz hamlelerini de yakından takip ediyor.

Analistlerden Bitcoin yorumu

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan 22V Research yöneticisi John Roque, Bitcoin'in altının gerisinde kaldığını belirtirken, yatırımcıların altın tercihi nedeniyle Bitcoin'in 30 bin doların altına düşebileceği tahmininde bulundu.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise, “Jeopolitik gerginlikler önümüzdeki ay kritik öneme sahip Fed'in faiz artıracağı toplantıyı kısmen unutturdu. JP Morgan'ın bu yıl 9 faiz artışı beklediği düşünüldüğünde 2022'nin çok sert geçeceği belli oldu” dedi.

Süllü, “Dün borsalardan tether çıkışı ve bitcoin-Ethereum girişleri görüldü. Bu demek oluyor ki piyasa likit değer yitiriyor, borsalarda satılan kripto paralar (itibari) para olarak ekosistemden çıkıyor. Bu açıdan piyasalarda deprem durulmuş değil” ifadelerini kullandı.

Kripto paralarda tepki zamanı geldi!

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri resmi şekilde tanımasıyla bir dizi yaptırım planı açıkladı. Bazı Rus bankalarına erişim kısıtı gelirken, Rusya'nın swift sisteminde kalması ve Ruslara bölgedeki enerji bağımlılığı nedeniyle sert yaptırımların gelmediğini gördük. Bu nedenle piyasalar son birkaç gündür aşırı satılmışlığın tepkisini vermeye çalışırken, Ruble dahi %1 artıya geçti. Kripto paralarda ise durum Bitcoin 40.000$ bölgesine kısa mesafeli tepki vereceği benzerken, kurumsal yatırımcılar 5 haftadır fiyat düştükçe almaya devam ettiler. Aynı zamanda Bitcoin cüzdanlarının çoğunda 37.000$ fiyat seviyesinde girişler görüldü. Teknik olarak majör desteğimiz kanal alt bandı olan 33.200$ olurken, kademelerde de 37.000$ bölgesinin destek algısının geniş olduğunu hesaplardan görüyoruz. Bitcoin'de halen daha 34.000$ bölgesine tehlike devam ediyor. Bu nedenle tepki beklediğimiz 40.600$ kırılamazsa yeniden mevcut desteklere geri çekilebiliriz. Riskler masada kalmaya devam ederken, bu volatil günlerde, uzun dönemli almanın yanı sıra kısa süreli işlemler daha ihtiyatlı olabilir.”

Huobi'den ABD piyasasına girme hazırlığı

Çin merkezli kripto para borsası Huobi, geride kalan 2 yıldan uzun bir sürenin ardından ABD piyasasına yeniden girmeyi planladığını bildirdi.

Huobi kurucusu Du Jun, operasyonlarını regülasyonlarla uyumlu hale getirdiklerini ve ABD piyasasına dönmek istediklerini belirtirken, ABD'de bir kripto para borsası açmayacaklarını, onun yerine varlık yönetimi gibi diğer alanlara yöneleceklerini ifade etti.

CNBC'ye konuşan Du, "2018 yılında ABD piyasasına girmeye çalıştık, ancak kendimizi çok çabuk geri çektik, çünkü ABD'de iyi bir yönetim ekibimiz yoktu. Varlık yörnetiminin kripto para borsasından daha büyük bir iş haline gelmesini bekliyorum. Kripto para borsası ABD piyasasına girmek için gerekli bir parça değil" dedi.

Handan Aybars, BThaber, Dünya .