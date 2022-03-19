ANALİZ: Fantom (FTM) coin yorum ve geleceği!

Birkaç haftalık zayıf ticaretten sonra, Fantom (FTM) şu an için 1 doların üzerinde istikrar sağlayabilecek mi? Fantom coinin hedef fiyatı kaç dolar?

Fantom (FTM) coinde düşüş bitti mi?

FTM coin fiyatı: 1,30 ABD Doları (önceki hafta: 1,18 ABD Doları)

FTM coin hedef (direnç): 1,40 Dolar, 1,51 Dolar, 1,75 Dolar, 1,96/2,14 Dolar, 2,38 Dolar, 2,58 Dolar, 3,00 Dolar, 3,40 Dolar, 4, 70 Dolar, 5,37 Dolar, 7,09 Dolar.

FTM coin Destekler: 1,04 ABD Doları, 0,95 ABD Doları, 0,81 ABD Doları, 0,72 ABD Doları, 0,57 ABD Doları/0,50 ABD Doları, 0,42 ABD Doları, 0,33 ABD Dolar.

Fantom coin yorum

İlk dipten çıkma eğilimi olan altcoinlerin başındabüyük bir satış dalgası yaşamasına rağmen Fantom coin geliyor.

Teknik açıdan Fantom coinin arkasında en büyük engel grafikte 1,40 USD olarak gözlemleniyor.

Anahtar destek seviyesi olarak ise 0,95 ABD doları göze çarpıyor.

Fantom fiyatı, daha önemli bir şekilde satılmadan önce Ocak 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.40 USD'ye yükselebildi. Zirve bölgesinden yüzde 70 değer kaybeden Fantom coin fiyatı 1,04 dolara kadar geriledi. Bu seviyeye kadar gerileyen Fantom coin fiyatının imdadına boğalar yetişti ve başlangıçta FTM oranını psikolojik olarak önemli 1.00 USD işaretinin hemen üzerinde stabilize etti.

Fantom coin geleceği! (Boğa senaryosu)

Yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, Fantom coin fiyatı son zamanlarda düşüş yönünü gösterdi. Alıcı tarafı şimdilik Fantom'daki satışı durdurabilmiş olsa da, FTM coin fiyatı mavi direnç alanını 1.50 dolar seviyesinde yeniden yakalamadığı sürece, her an düzeltme hareketinin yeniden başlaması beklenebilir. Boğaların, Fantom'un günlük kapanış itibarıyla 0,95 dolardan kilit desteğin altına düşmesini önlemesi zorunludur. Bu, çift tepe senaryosunu etkinleştirecek ve önemli ölçüde daha düşük hedefleri etkinleştirecektir. Alıcı grubu, FTM coin fiyatını zamanında 1,40 dolara geri çekmeyi başarırsa, ilk yönlü bir karar beklenebilir.

Fantom tekrar bu direnç seviyesinin üzerine çıkarsa, bir sonraki ilgili direnç zaten süper trend ile 1,50 dolarda bekliyor. Bu, Fantom'un ilk denemede başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu yer olarak gözüme çarpmış durumda. Fantom gelecekte mavi direnç alanını yeniden kazanabilirse, 1.75 dolarda çapraz dirence doğru bir yürüyüş yapabilir. 78 Fibonacci düzeltmesine ek olarak, EMA200 (mavi) de burada bulunabilir. FTM fiyatı ancak bu direncin günlük kapanış fiyatı tarafından üstesinden gelindiğinde daha fazla ivme kazanabilir ve 1,96 ile 2,14 dolar arasında başlayabilir. MA200 (yeşil) 1,96 dolardayken, boğaların tekrar mücadele etmesi muhtemel.

Fantom (FTM) coin düşer mi? (Ayı senaryosu)

Satış tarafı, son altı haftalık ticarette harika bir iş çıkardı ve Fantom coini önemli ölçüde dip bölgelere gönderdi. FTM coin fiyatı, kapsayıcı trend hareketinin 38 Fibonacci düzeltmesinden geri sekmiş olsa da, FTM coin 1,50 doların altında işlem gördüğü sürece, ayılar yeni bir satış hareketi başlatmak için mümkün olan her şeyi yapacaklar. Fantom günün sonunda tarihi düşük seviyesi olan 1.04 doların altına düşerse, mor destek bölgesine bir satış olması muhtemeldir.

Özellikle, 0.95 dolardaki bu bölgenin üst kenarı, boğaların bakış açısından günlük kapanış fiyatı tarafından düşürülmemelidir. Bununla birlikte, Fantom coin 21 Eylül 2021 tarihi düşük seviyesinin altına düşerse, düzeltme anlık olarak 0,81 dolara kadar uzayacağını düşünüyorum. Bir kez daha, boğalar burada FTM coin oranını dengelemek için mümkün olan her şeyi yapmak zorunda aksi takdirde altında bir fiyatlama işleri boğalar için daha zor bir hale getirecek. 0.95 ile 0.81 dolar arasındaki alan, 2021'de uzun süre güçlü bir direnç alanı olarak hareket etti.

Fantom (FTM) coin teknik görünüm

RSI ve MACD göstergesi aktif satış sinyalleri gösteriyor, ancak boğalar şu anda günlük grafikte bir satın alma sinyali oluşturmaya çalışıyor. MACD, önümüzdeki işlem günlerinde uzun bir sinyal oluşturabilir.

Kripto Para Analisti/Cem Arslan

Twitter:@nohutburun

İçerik yatırım tavsiyesi değildir.

.