ANALİZ: Cardano (ADA) Coin Analizi
Cardano (ADA) fiyatı son birkaç işlem gününde ciddi artış gösterdi ve şu anda bir geri dönüş başlatmaya çalışıyor.
2022-05-18 11:54:39
- ADA Coin: 0,57 ABD doları (önceki hafta: 0,62 ABD doları)
- ADA Coin Dirençler/Hedefler: 0,58 ABD Doları, 0,70 ABD Doları, 0,75 ABD Doları, 0,92 ABD Doları, 1,00 ABD Doları, 1,10 ABD Doları, 1,19 ABD Doları, 1,25 ABD Doları, 1,42 ABD Doları, 1 ABD Doları
- Destekler: 0,48 ABD Doları, 0,39 ABD Doları, 0,33 ABD Doları, 0,26 ABD Doları, 0,19 ABD Doları
Cardano Hedef Fiyatı Kaç Dolar?
- Son birkaç haftanın satışları da Cardano'ya damgasını vurdu. ADA coin fiyatı, yatırımcılar fiyatı stabilize edip şu anda 0,57 USD'ye çıkarmadan önce Şubat 2021'den itibaren 0,40 USD'deki kırılma seviyesine düştü.
- Cardano'nun benimsenmesinde yeni bir rekor ve blok boyutunda yüzde 10'luk önemli artış gibi bazı olumlu haberlere rağmen, ADA fiyatı bir önceki hafta Eylül 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin kısaca 87 yüzde puanı altındaydı.
- Mevcut fiyat gelişiminden bağımsız olarak Cardano coin, bir ay içinde dApps olarak adlandırılan uygulama sayısında da ikiye katlanma kaydetti. Geliştiricinin Cardano'ya olan ilgisinin, ticaretin son birkaç ayındaki fiyat zayıflığı üzerinde olumsuz bir etkisi yok gibi görünüyor.
- Kimi analiste göre ADA Coin hedef fiyatı 2023 yılında tekrardan tarihi zirve bölgesi olan 3 dolar bölgesi... Bunun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz.
Güncel Ada Coin Analizi
- RSI göstergesinin aşırı satım durumuna ek olarak, mevcut teknik karşı hareket de en azından kısmen Cardano ekosistemindeki teknik ve temel gelişmelerden kaynaklanabilir.
- Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin şu anda iki yıldan beri en düşük seviyesi olan 8 değerinde olması da yakında dibe vuracağını ummak için sebep veriyor.
- Aşağı yönde, Cardano artık 0,39 ila 0,48 dolar aralığında iyi korunuyor.
- Öte yandan, 0.75 dolar civarındaki alan, yukarı yönde ilgili ilk direnç görevi görüyor.
ADA Coin Ne Zaman Yükselecek?
- ADA Coin, son birkaç işlem gününde giderek daha fazla toparlanabildi ve şu anda önceki haftanın en düşük satışlarının neredeyse yüzde 35 üzerinde işlem görüyor.
- Tüm geri dönüş coşkusuna rağmen, boğaların artık zirveye giden yolda üstesinden gelmeleri gereken bir dizi büyük engel var.
- Cardano 0,58 doların üzerinde istikrar kazanırsa, 23 Fibonacci düzeltmesi zaten ilk teknik direnç olan 0,65 dolarda bekliyor. Bu fiyat işaretinin yeniden ele geçirilmesi, 0.70 ile 0.75 dolar arasında direnç bölgesini etkinleştirir.
- Bu bölge, bir önceki haftanın satışlarından önceki yıkım kenarını temsil ettiğinden, bu alanda ayı kampından artan direnç şimdiden planlanıyor.
- 0.75 dolardan çok uzak olmayan Supertrend ve EMA50 ile iki dinamik direnç çizgisi daha var. 0.91 ile 1.00 dolar arasındaki bölge, ancak bunların da sürdürülebilir bir şekilde kırılması durumunda bir artış hedefi olarak yeniden odak haline gelecektir.
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