Analiz: Caiz coinin geleceği ve yorumu

Kripto para piyasalarına karşı olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor. Bununla birlikte yatırımcıların soruları ve görüşleri de aynı oranda artış gösteriyor. Müslüman ülkelerde birçok yatırımcı birden fazla kulvarda hemen her konuda kazancının helal olup olmadığını merak etmeden edemiyor. Son dönemlerin en popüler markalarından birisi olan Caiz coin helal mi? Sorusuna yanıt arayacağımız bu yazıda Caiz coinin geleceğini yorumlayacağız.

Caiz coin nedir? Caizcoin İslami kesime uygun, ve dinen caiz olduğu iddia edilen bir kripto paradır. Globenewswire'a göre 2020'e Almanya'nın Heidelberg kentinde kurulan ve Halkla İlişkiler Müdürü Cumhur Nadir olan 'caizcoin' Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Caizcoin Almanya merkezli kurulan ve Türkiye kökenlilerle bağlantılı olarak üretime ve satışına başlanan kripto para birimidir. Caizcoin "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile caizcoin alımına ve satımına teşvik edliyor. 'Caizcoin.io' sitesinden satış yapan İslami kripto para, 15 Ocak'ta özel satışa başladı 16 Mart'tan itibaren kamuya açık satışa geçtiğini duyurdu.

Caiz coinin geleceği

Caiz coin şimdilik sadece caizcoin.io'dan alım satıma imkan veren bir kripto para olmasına karşılık 2022 yılı içerisinde birçok büyük borsada listeleneceğini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Bu da yatırımcıların ya da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Caiz coin fiyatı bakımından geçtiğimiz yıla nazaran hızla yükseliş yaşadığını görmek mümkün. geçtiğimiz yılın ortasında 1 doların altında fiyatlandığı söylenen caiz coinin şimdiki fiyatı 10 dolar etrafında gezinmeye devam ediyor. Elbette hızla değişen ve yüksek volatiliteye sahip olan kripto para piyasaları bu fiyatların hızla değişime uğramasına sebep olabilir. Sadece islami değil tüm yatırımcılara hitap ettiklerini dile getiren caiz coin ortakları bir çok yatırımcıyı kendi bünyesinde toplamayı hedefliyor.

Görünen o ki caiz coin fiyatları geçtiğimiz yılın neredeyse tamamını değer kazanarak devam ettirmiş durumda. Buna karşılık 2022 yılında ne yaşacağını ön görmek pek de mümkün değil. Bunun sebebi tüm kripto piyasalarının çok hızlı şekilde yükseliş ya da düşüş yaşamasıyla birlikte caiz coinin artık kripto para piyasasında aktif işleme konu olmaya başlması.

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