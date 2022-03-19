ANALİZ: Altcoinlerde neler oluyor? En çok kazandıran altcoinler!

Kripto paralarda fiyat artışları son saatlerde hızlandı. Altcoinlerde neden yükseliyor? Aaave, Celo, Rune coin incelemesi...

AAVE coin yorum

Toplam kripto piyasa değeri günlük bazda 2 trilyon doları bir miktar aşmış durumdayken, AAVE fiyatı yüzde 7 seviyesinde arttı. Bir önceki haftaya kıyasla, aynı adı taşıyan borç verme protokolünün jetonunun değeri yüzde 27 arttı. Yaşananlar sebepsiz değil... Araştırmalarıma göre, yatırımcılar son iki ayda 10.7 milyon ABD doları değerinde 70.000 AAVE biriktirdi. Ayrıca 16 Mart'ta geliştirme ekibi yeni protokol versiyonunun başladığını duyurdu. Aave, V3'ün "artırılmış sermaye verimliliğinden gelişmiş ademi merkeziyetçiliğe kadar değişen, çığır açan yeni yetenekler sunan, Aave protokolünün bugüne kadarki en güçlü versiyonu" olduğunu söyledi. Yatırımcılara güven veren bu protokol haftalık bazdan major altcoinler içinde en çok değer kazanan kripto paralardan biri olarak Aave coini karşımıza çıkartıyor. Bitcoin'de bir sorun yaşanmaması durumunda Aave coinin geleceği tekrardan 200 dolar üzerine çıkabileceğinin sinyalleri teknik açıdan mümkün...

Celo coin yorum

Günlük piyasa kıyaslaması yapıldığı takdirde şu anda yüzde 21'lik bir fiyat artışı ile Celo coin oldukça etkileyici. CELO tokeni şu anda 3 ABD doları civarında işlem görüyor. Sadece birkaç gün önce, Uniswap V3'ün Celo blok zincirine potansiyel entegrasyonu biliniyordu. Ayrıca Celo, çevre dostu olmaya ve sosyal hedeflere büyük önem vererek tüm piyasa gerçeklerinin dışıdna çevreci bir güruhun ilgisini üzerinde toplamaya da devam ediyor. Entegrasyon ile protokol, "yeşil varlık" likidite havuzlarını etkinleştirmeyi ve merkezi olmayan Exchange Uniswap'ı akıllı telefon kullanıcıları için erişilebilir hale getirmeyi vaat ediyor. Bu vaatler Celo coinin geleceğini pozitif şekilde etkilemeye devam edebilir.

Thorchain (RUNE) coin yorum

Kripto piyasası dalgalı deniz olmaya devam ediyor. Toplam piyasa değeri bir önceki güne göre beklenmedik şekilde yukarı yönlü bir sıçrayış gerçekleştirdi. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) en azından ılımlı fiyat artışları kaydetti. En büyük 100 kripto para birimi arasında geçtiğimiz günün lideri THORChain (RUNE) oldu. 24 saatlik bir piyasa karşılaştırmasında, Rune coin yaklaşık yüzde on artarak şu anda 8.00 dolara yükseldi. Haftalık trendde RUNE yüzde 50'lik bir artı gösteriyor.

Bitcoin'de saatler önce yaşanan beklenmedik yükseliş piyasada korku endeksini net şekilde düşürmüş olsa bile heyecana kapılmaması gerektiği fikrinde ısrarcı olmaya devam edeceğim. Her ne koşulda olunursa olunsun bir miktar nakit tutmak yatırımcılığın esaslarından biri olarak aklımıza kazınmalı. Yatırım yaparken hızlı yükselişlerde alım yaparken her zamankinden daha dikkatli olunmalı...

Kripto Para Analisti/Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .