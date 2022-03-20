Analist Eric Krown, Bitcoin'in nisan ayında göreceği seviyeyi açıkladı

5 günlük zaman dilimindeki göstergelerin değerleriyle birlikte bugünkü fiyat hareketinin de güçlü bir Bitcoin hareketinin tarihsel sinyallerine benzer koşullar verdiği ortaya çıktı. Son zamanlarda, tanınmış kripto para analisti Eric Krown, YouTube'daki bu gelişmeye bir göz attı. Uzmana göre, piyasa son 12 aydır olduğu gibi davranırsa, BTC fiyatı yaklaşık 42,5 gün içinde 61.000 dolarlık alana ulaşabilir.

Bitcoin fiyatı nasıl hareket ediyor?

Bitcoin, 10 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000$'a ulaştı. Bundan sonraki 75 gün boyunca fiyat düştü ve 24 Ocak 2022'de 33.000$'a düştü. BTC, ATH'den bu yana yüzde 52 düştü. Ocak ayının en düşük seviyesinden bu yana BTC, günlük grafikte fiyat konsolidasyonu ve daha yüksek dip seviyeleri ile yatay bir seyir izliyor. Son bir buçuk aydır Bitcoin, 37.500-44.500 dolar arasında bir aralıkta seyrediyor.

BTC'nin son 12 aydaki fiyat hareketine bakarsak, 2021 yazın en düşük makrosunun ardından trendin tersine dönmesiyle bazı benzerlikler görebiliriz. Başlangıçta Mayıs-Temmuz 2021'in düşüğü sırasında destek noktaları (yeşil daireler) belirledi ve ardından şu şekilde hareket etti: Eylül düzeltmesi sırasında destek. Bu eğrinin altında yalnızca kesin bir kırılma ve 12-15 Kasım'da direnç olarak teyit, BTC'de keskin bir düşüş başlattı.

BBWP BTC için ne gösteriyor?

Bollinger Band Genişlik Yüzdesi (BBWP), Bollinger Band göstergesinin bir türevidir. İkincisi, oynaklığa dayalı bir göstergedir. Bir varlığın fiyatına göre çizilmiş üç çizgiden oluşur. Orta çizgi genellikle basit bir hareketli ortalamadır. Üst ve alt bantlar genellikle orta hattın üstünde ve altında 2 standart sapma içindedir.

BBWP, belirli bir zaman diliminde Bollinger Band genişliğinin mevcut Bollinger Band genişliğinden daha az olduğu çubukların yüzdesini gösterir. Başka bir deyişle, BBWP, bir varlığın önceki fiyat hareketlerine göre oynaklığının bir grafiğini görüntüler. Geçen yıl Bitcoin için 5 günlük BBWP grafiğinde ilginç bir model görüldü. Ocak 2021'den bu yana, BBWP periyodik olarak yüzde birkaç oranında dibe vurdu ve Bitcoin'in oynaklığı düşüyor.

Bitcoin için güçlü hamleler: Bunların her biri 61.000 dolarlık tahminde düşük

Nisan ayındaki BBWP grafiğini, günler içinde Bitcoin'in oynaklığında hızlı bir genişleme aşaması izledi. Oynaklık yönlü olarak nötr olduğundan, sonraki birkaç gün her zaman büyük iniş ve çıkışlara yol açtı. Sadece fiyatta büyük bir değişikliğe işaret ediyor. Ayrıca, BBWP grafiği, geçen yıl boyunca Bitcoin'in oynaklığında küresel bir düşüşe işaret ediyor.

Ayrıca uzmana göre, BBWP direnç çizgisinin kırıldığı önümüzdeki birkaç ay içinde BTC'de çok güçlü bir hareket bekleyebileceğimizi gösteriyor. Şimdi, BBWP'de art arda düşüşleri takip eden dönemlerde fiyat hareketine baktığımızda, buna karşılık gelen artış ve azalışların aralığı görülebilir. Sinyal anında 5 günlük bir mum açıkken BTC fiyatının yerel bir yüksek/düşük hareketini ölçerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

45 günde %50 düşüş

40 günde %55 artış

35 gün süren %45 artış

50 gün süren %42 azalma

Bu verilerin ortalaması alınarak Bitcoin fiyatı için ortalama yüzde 48'lik bir oynaklık elde ediliyor. Öte yandan, sinyalden yüksek/düşük geçişe kadar geçen ortalama süre 42,5 gündür. En son 5 günlük mumun açılış fiyatı 41.100$'dır. Uzmana göre, bir sonraki yüksek/düşük ortalama dönemi korunursa, Nisan ayının son günlerinde yüzde 48'lik bir hedefe ulaşılacak. Dolayısıyla uzmana göre, BTC boğa olsaydı, mevcut açılış mumundan yüzde 48'lik bir artışla, BTC Nisan ayında 61.000 dolar civarında fiyatlandırılırdı. Yüzde 48'lik bir düşüş olsaydı, BTC 21.400 dolar civarında fiyatlandırılacaktı.

Kaynak: -technopixel-org.