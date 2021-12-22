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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Amerikalı Finans Uzmanı uyardı: Bitcoin’i Önümüzdeki Aylarda Ne Bekliyor?

Amerikalı Finans Uzmanı uyardı: Bitcoin’i Önümüzdeki Aylarda Ne Bekliyor?

Zengin Baba, Zengin Yoksul kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’in 3.000 dolar olmasından beri lider kripto para birimini desteklemekte.

1 Saat Önce
2021-12-22 13:58:01
Amerikalı Finans Uzmanı uyardı: Bitcoin’i Önümüzdeki Aylarda Ne Bekliyor?

yaşanan son düşüşler sonrasında ünlü ismin BTC hakkındaki düşünceleri değişti mi?

Kiyosaki, Stanberry Research için yaptığı son röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasadaki düşüşün sadece kripto para sektörüne özgü olmadığını belirten Kiyosaki, bütün geleneksel finans alanlarının düşüşe geçtiğini belirtti.

Ancak Kiyosaki'ye göre Bitcoin'i önümüzdeki aylarda çok önemli bir gelişme bekliyor.

Ciddi bir gümüş ve altın yatırımcısı olan ve röportajda da bunu vurgulayan Kiyosaki, buna rağmen BTC hakkında çok daha iyimser olduğunu vurguladı.

Piyasaların “genel çöküşünün” her zaman Bitcoin, altın ve gümüş yatırımcısı için iyi haber olduğunu belirten ünlü yazar, aşırı volatilite bekliyor.

Piyasanın çöküşü bizim için her zaman iyi ancak bu boomerlar için oldukça kötü. Çok kötü bir haber! Kazanç, satış yaptığınızda değil, alım yaptığınızda elde edilen bir şeydir. Bitcoin ister insin ister çıksın ben 6.000 dolarda alım yaptım ve her zaman alım noktanız önemlidir.”

Bitcoin için 2022 yılında net yükseliş beklediğini de böylece belli eden Kiyosaki, BTC yatırımcılarına “dayanmaları” tavsiyesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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