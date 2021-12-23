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Almanya milyonlarca euro değerindeki kripto paraları nakite çevirdi

Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon euro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi.

44 Dakika Önce
2021-12-23 07:35:54
Almanya milyonlarca euro değerindeki kripto paraları nakite çevirdi

Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.

Bankayla birlikte çalışan savcılık, "kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu" bulduklarını ifade etti.

Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı "geniş çaplı" bir operasyonda ele geçirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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