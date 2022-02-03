ALGO coin nedir? ALGO coin ne işe yarar?

Kripto paralara ilgi son dönemlerde iyice artmış bulunmakta. Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Farklı amaçlar için geliştirilen birçok altcoin bulunmaktadır. Peki, ALGO coin kim tarafından ne zaman geliştirildi?

Kripto paralar 2009 yılında Bitcoin ile ortaya çıktı. O tarihten itibaren günümüze kadar binlerce kripto para piyasaya sürüldü. ALGO coin bilindiği gibi kripto para türlerinden biridir. ALGO coin hakkında bilgi sahibi olmak için birçok kişi arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

ALGO coin nedir ve kim tarafından ne zaman piyasaya sürüldü?

Algorand, çok çeşitli uygulamaları destekleyen, kendi kendini idame ettiren, merkezi olmayan, blok zinciri tabanlı bir ağdır. Haziran 2019'da bilgisayar bilimcisi ve MIT profesörü Silvio Micali tarafından geliştirilmiştir. Algorand, hızlı işlemlere ve neredeyse anında kesinliğe ulaşmaya güçlü bir şekilde odaklanan ödeme odaklı bir ağ olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da, saniyede 1.000'den fazla işlemin gerçekleşmesi ve beş saniyeden daha kısa sürede işlem kesinliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Algorand bir hisse kanıtı (PoS - Proof of Stake) konsensüs mekanizması kullanır ve doğrulayıcı ödüllerini yerel ALGO kripto para biriminin tüm sahiplerine dağıtmaktadır. Güçlü üretim kapasitesi ve adil topluluk teşviki sayesinde Algorand, yaygın küresel kullanımın ve çeşitli kullanım durumlarının yüksek verimli gereksinimlerini yönetme yeteneğine sahiptir. Algorand blok zinciri, herkesin katılabileceği açık, sınırsız bir ekonomi yaratmaya yardımcı olmak için inşa edilmiştir. Yeni bir dijital ekonomi türü olarak bilinen ALGO, gerçek bir dijital para olarak herkes için aynı anda çalışma hizmeti sağlamaktadır. ALGO şu anda FIAT para birimi olarak anılsa da, kağıt para ile aynı temel görevleri kişilere sağlamaktadır, ancak ALGO yapısı itibari ile dijital olması sebebiyle kağıt paranın getirdiği zorlukların olmadığı bir sistemde bu temel görevi yerine getirmektedir. .Dolaşımda 6,5 Milyar ALGO coin arzı, toplamda 6,97 Milyar coin arzı bulunmaktadır.

ALGO coin nereden alınır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

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