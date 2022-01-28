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TIMETURK / DİJİTAL PARA / ABD'de kripto para düzenlemesi geliyor

ABD'de kripto para düzenlemesi geliyor

ABD’de şubat ayında Başkan Biden’ın yetkisi ile kripto para düzenlemesi gelecek.

2 Saat Önce
2022-01-28 14:13:05
ABD'de kripto para düzenlemesi geliyor

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, ABD'de gelişmelere ve Bitcoin'in görünümüne değinerek şu değerlendirmede bulundu:

“Kripto paraları ‘evcilleştirmek' adına Biden, başkanlık yetkileri ile endüstriyi kontrol altına almayı hedefliyor. Yellen'ın başkanlığındaki Hazine Sekreterliğine, kripto para birimi işlemlerine ve borsalara herhangi bir süreç, kural koyma ve yasak süresi sınırı olmaksızın durdurma ve kapatma yetkisi veriyor. Bununla da gölgeli ve kaçak işlemleri durdurmayı amaçlıyorlar. ABD Gelir İdaresi de büyük bir soruşturma birimini kripto ve NFT alanında bulunduruyor. Son yaptıkları açıklama kara para aklama üzerine çok fazla işlem geçtiği yönündeydi. Aynı zamanda Şubat ayında Wall Street-SEC görüşmesi olacak fakat yönetim önce düzenleme sonrasında da bankaların müşterilerine BTC hizmeti verme yetkisini sağlayabilir. Bu durumda kripto paralar önce dayağı sonrasında da sevgiyi görebilir. Bu yönüyle piyasa rakamlarına bakıp çok aceleci olmamakta yarar var. Ya kısa vadeli işlemler düşünülebilir ya da uzun vadeli alıcılar daha geniş kademelerden alımları deneyebilir. Bitcoin 38.000$ seviyesini bir türlü kıramıyor. Baskının bir süreliğine kalkması için 38.000 ve 40.000 aralığında yüksek hacimli işlemlerin gelmesi gerekir. Alçalan trendlerin devam etmesi sonrası ihtiyatlı duruşumuz devam ediyor.”

Kaynak: BTHaber .

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