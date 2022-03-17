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TIMETURK / DİJİTAL PARA / AB denetim otoritelerinden kripto para uyarısı

AB denetim otoritelerinden kripto para uyarısı

Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-17 15:35:32
AB denetim otoritelerinden kripto para uyarısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı.

Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği belirtildi.

Kripto varlıkları, ilgili ürün ve hizmetlerin genellikle mevcut AB finansal hizmet kuralları kapsamındaki korumanın dışında kaldığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin bu konuda kendilerine sunulanların korumasız olduğunun farkında olması gerektiği kaydedildi. .

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