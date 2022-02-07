DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?
Kim milyoner olmak ister’ in soruları nasıl hazırlanıyor?
Kraliçe Elizabeth yerine tahta kim geçecek? İngiliz Kraliçesi Camilla Parker Bowles mı Kate Middleton mı olacak?
7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?
Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu? Ayşen İnci'den Sihirli Annem itirafı
Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat yeni bölüm tek parça izle
Cem Yılmaz hayat pahalılığı hakkında ne dedi?
Yargı 19. bölüm tek parça izle | Yargı son bölüm kesintisiz full izle
Bakan Dönmez’den Isparta’da son durum açıklaması
ABD’de araştırma: 'Omicron'a özel aşılar boşuna'
Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Adaylık kaldırma sınavı kalkıyor mu?
ABD Genelkurmayı Ukrayna için 'sadece 72 saat' dedi
O ilde yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi!
Latin Amerika’da ilk! Çin projesine Arjantin de katıldı

TIMETURK / DİJİTAL PARA / 7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?

7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Shiba kripto parasında 7 Şubat günü aniden bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasını takip eden kişiler bu durumun nedenini merak etmekte. Peki, Shiba’nın yükselmesinin nedeni ne?

2 Saat Önce
2022-02-07 02:09:43
7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?

Shiba'da meydana gelen hareketlilik gündem konusu haline geldi. Shiba piyasasını takip eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Shiba coin neden yükseliyor 7 Şubat 2022?

SHIB coin şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. %0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.

Shiba nedir, ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Shiba Inu, ismini logosunda bulunan köpek türünden almıştır. Shiba INU, ‘Ryoshi' adı verilen anonim kişi ya da kişiler tarafından geliştirildi. 2020 yılının Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Shiba INU, Ethereum ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. ShibaSwap adını taşıyan, kendi merkeziyetsiz borsası bulunmaktadır. Shiba INU, madenciliği yapılan bir kripto para türüdür. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş