7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Shiba kripto parasında 7 Şubat günü aniden bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasını takip eden kişiler bu durumun nedenini merak etmekte. Peki, Shiba’nın yükselmesinin nedeni ne?