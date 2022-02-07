7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?
Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Shiba kripto parasında 7 Şubat günü aniden bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasını takip eden kişiler bu durumun nedenini merak etmekte. Peki, Shiba’nın yükselmesinin nedeni ne?
2022-02-07 02:09:43
Shiba'da meydana gelen hareketlilik gündem konusu haline geldi. Shiba piyasasını takip eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Shiba coin neden yükseliyor 7 Şubat 2022?
SHIB coin şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. %0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.
Shiba nedir, ne zaman ve kim tarafından kuruldu?
Shiba Inu, ismini logosunda bulunan köpek türünden almıştır. Shiba INU, ‘Ryoshi' adı verilen anonim kişi ya da kişiler tarafından geliştirildi. 2020 yılının Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Shiba INU, Ethereum ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. ShibaSwap adını taşıyan, kendi merkeziyetsiz borsası bulunmaktadır. Shiba INU, madenciliği yapılan bir kripto para türüdür. .
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