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TIMETURK / KRİPTO PARA / 7 Gün Boyunca Her Gün 4 Kişiye 35 dolar Ödüllü Trade Etkinliği

7 Gün Boyunca Her Gün 4 Kişiye 35 dolar Ödüllü Trade Etkinliği

OKX Türkiye kullanıcılarının yoğun ilgiyle karşıladığı 1. Trade etkinliğinden sonra 2. etkinliğimizi sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

1 Gün Önce
2022-10-25 23:14:48
7 Gün Boyunca Her Gün 4 Kişiye 35 dolar Ödüllü Trade Etkinliği
  1. Kampanyaya katılabilmek için etkinlik süresi boyunca OKX hesabından minimum 1 spot veya Futures işlemi yapılması gerekmektedir.
  2. Yapılan işlemlerin büyüklüğü önemli değildir.
  3. Etkinlik sonlandıktan sonra her gün 4 kişi seçilip 35$ ödül verilecektir. Bir önceki veya bir sonraki gün yapılan işlemler geçerli olmayacaktır sadece o güne ait işlem varsa kişi etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.
  4. Trading Botu ile yapılan işlemler etkinliğe katılım için geçerli sayılmayacaktır, yalnızca manuel yapılan trade işlemleri geçerli sayılacaktır.
  5. Etkinlik süresi boyunca aynı gün içinde minimum 1 işlem veya üstü trade gerçekleştiren kullanıcılar o günün etkinliğine hak kazanabileceklerdir.
  6. Ödüller kampanya bitiminden sonraki 14 iş günü içerisinde kazanan kişinin OKX hesabına yatırılacaktır.
  7. Ödül kazananların OKX hesabına OKB şeklinde dağıtılacak olup, dağıtımın gerçekleştiği gün OKX borsasında olan OKB/USDT paritesi değerinde kazandığı değere karşılık gelecek OKB adeti kadar yatırılacaktır.
  8. OKX, kampanya kurallarını ihlal eden veya etik olmayan davranışta bulunan kullanıcıların kampanyaya katılım hakkını sonlandırabilir, sahte hesap oluşturma veya piyasa manipülasyonu gibi anormal kullanıcı katılımını diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 
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