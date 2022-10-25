7 Gün Boyunca Her Gün 4 Kişiye 35 dolar Ödüllü Trade Etkinliği

7 boyunca her gün 4 farklı kişi 35$ ödül kazanacaktır. O günün ödülünü kazanmak için yalnızca o gün içinde minimum 1 trade yapmanız gerekmektedir.

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Ödül kazananın OKX hesabına yatırıldıktan sonra 3 ay boyunca kilitli kalacaktır.