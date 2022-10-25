7 Gün Boyunca Her Gün 4 Kişiye 35 dolar Ödüllü Trade Etkinliği
OKX Türkiye kullanıcılarının yoğun ilgiyle karşıladığı 1. Trade etkinliğinden sonra 2. etkinliğimizi sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
2022-10-25 23:14:48
7 gün boyunca her gün 4 şanslı kullanıcımıza 35 USD ödül veriyoruz!
Lider kripto para platformu OKX'te yalnızca Türkiye kullanıcılarımıza özel yepyeni bir etkinlik ile sizlerleyiz.
24 Ekim 2022 saat 00.00–31 Ekim 2022 saat 23.59 tarihleri arasında her gün OKX'te hacmi farketmeksizin minimum 1 trade yapan kullanıcılar 35$ ödül kazanan toplam 28 kişiden biri olma şansı yakalıyorlar.
7 boyunca her gün 4 farklı kişi 35$ ödül kazanacaktır. O günün ödülünü kazanmak için yalnızca o gün içinde minimum 1 trade yapmanız gerekmektedir.
Örneğin; 25 Ekim salı günü ödül verilecek 4 kişiyi seçerken, yalnızca salı günü OKX platformunda 1 trade gerçekleştirmiş kullanıcılar arasından seçilecektir. Farklı günler gerçekleştirilen tradeler geçerli sayılmayacaktır.
Kampanya Kuralları:
- Kampanyaya katılabilmek için etkinlik süresi boyunca OKX hesabından minimum 1 spot veya Futures işlemi yapılması gerekmektedir.
- Yapılan işlemlerin büyüklüğü önemli değildir.
- Etkinlik sonlandıktan sonra her gün 4 kişi seçilip 35$ ödül verilecektir. Bir önceki veya bir sonraki gün yapılan işlemler geçerli olmayacaktır sadece o güne ait işlem varsa kişi etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.
- Trading Botu ile yapılan işlemler etkinliğe katılım için geçerli sayılmayacaktır, yalnızca manuel yapılan trade işlemleri geçerli sayılacaktır.
- Etkinlik süresi boyunca aynı gün içinde minimum 1 işlem veya üstü trade gerçekleştiren kullanıcılar o günün etkinliğine hak kazanabileceklerdir.
- Ödüller kampanya bitiminden sonraki 14 iş günü içerisinde kazanan kişinin OKX hesabına yatırılacaktır.
- Ödül kazananların OKX hesabına OKB şeklinde dağıtılacak olup, dağıtımın gerçekleştiği gün OKX borsasında olan OKB/USDT paritesi değerinde kazandığı değere karşılık gelecek OKB adeti kadar yatırılacaktır.
- OKX, kampanya kurallarını ihlal eden veya etik olmayan davranışta bulunan kullanıcıların kampanyaya katılım hakkını sonlandırabilir, sahte hesap oluşturma veya piyasa manipülasyonu gibi anormal kullanıcı katılımını diskalifiye etme hakkına sahiptir.
Kurulduğu günden bu yana hiçbir güvenlik açığı yaşamayan kripto para borsası OKX'e buradan kayıt olabilirsiniz: https://www.okx.com/
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Ödül kazananın OKX hesabına yatırıldıktan sonra 3 ay boyunca kilitli kalacaktır.
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