44 ülke El Salvador'da Bitcoin için toplanıyor

Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden finans ve maliye otoritelerinin başta sanal para birimi Bitcoin olmak üzere ekonomik konular hakkında ülkesinde toplanacağını açıkladı.

Bukele Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yarın, 44 ülkeden 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi, finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasızlara bankacılık, Bitcoin'in piyasaya sürülmesi ve ülkelerimize faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek" dedi.

Toplantıya katılacak merkez bankaları ve yetkililerin büyük bir kısmı Nijerya, Mısır, Nepal, Pakistan, Kenya ve Paraguay gibi gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkelerden gelecek.

El Salvador Devlet Başkanı'nın tweeti "Bitcoin Beach" adlı Twitter hesabının toplantı yapılacağına dair attığı paylaşımlarının ardından geldi. Hesabın iddiaları da böylece resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış oldu. Bitcoin Beach kendini "Orange Pill'in dünyadaki ilk Bitcoin ulusu olmasına yardım eden küçük bir topluluk" olarak tanımlıyor.

El Salvador, geçen Eylül'de Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Ülke ayrıca yaklaşık 60 milyon doların üzerinde değere sahip 2 binden fazla Bitcoin'i bilançosunda tutuyor.

Kaynak: Euronews Türkçe .