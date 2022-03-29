3 ayda 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı

Kripto paraların durgunluk sürecini iyi değerlendiren Terra blokzinciri kısa sürede dev Bitcoin portföyü oluşturdu. Lider kripto para birimi Bitcoin ise geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içine girdi.

Kripto paralar Kasım 2021'den bu yana durağan şekilde ve satıcılı seyir izliyordu. Bitcoin 30-40 bin dolar bandına sıkışmış, korku endeksi yükselmiş, piyasadaki hakimiyeti de yüzde 40'lara gerilemişti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş grafiği sergilemeye başlayan kripto paralar uzun süredir görmedikleri seviyeleri yeniden test etmeye başladılar. Tarihi zirvelerinden oldukça uzakta işlem gören kripto paralardaki toparlanmalar dengeli kâr satışlarının etkisini sönümlendiriyor.

1 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN ALIMI

Terra blok zincirinin arkasındaki şirketin CEO'su Do Kwon, ocak sonundan itibaren 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını duyurdu.

CEO Kwon'un açıklamalarına göre dün 4 parça halinde toplamda 135 milyon dolarlık Bitcoin satın aldılar. Alımlar için Singapur merkezli Luna Foundation Guard'ın kullanıldığı belirtildi.

Bitcoin geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 20'ye yakın primli seyrediyor. 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesinin gerisinde olan Bitcoin şu sıralar yüzde 1 oranında primle 47 bin 540 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TETHER'DE BÜYÜK OYNUYORLAR

Stabilkoinlerden olan Tether'e ilişkin de yorum yapan Kwon, Tether'in 10 milyar dolara ulaşabilecek Bitcoin rezervi ile destekleneceğini belirtmişti. 22 Mart'ta Tether'i desteklemek için 3 milyar dolarlık fonlarının olduğunu duyuran Kwon, "Bitcoin rezervi UST'nin dolara endeksli konumunu devam ettirme kabiliyetinin iyileştirilmeye yardım edecek, özellikle Terra'nın UST'den sermaye çekmeye yönelik kısa vadeli taleple karşı karşıya kaldığı dönemlerde" dedi.

ETHEREUM DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Ethereum da uzun süredir 2500-2700 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Kabuğunu kırarak 3 bin doları aşan Ethereum şu sıralar yüzde 2 primle 3400 dolar seviyesinde işlem görüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın spekülatif açıklamalarıyla yön bulmaya çalışan şaka coinler lider Kripto Para birimlerine ayak uyduramıyor. .