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TIMETURK / DİJİTAL PARA / 2022'de kripto paraları neler bekliyor?

2022'de kripto paraları neler bekliyor?

2022, kripto para piyasasında regülasyonlar ve yeni enstrümanlar dönemi olacak

1 Saat Önce
2022-01-25 22:41:52
2022'de kripto paraları neler bekliyor?

2021'de 2 trilyon doların üzerine çıkan kripto para piyasasında Bitcoin'in hakimiyetinin %95'ten %40'lara gerilemesiyle balinaların işlem hacimlerinin küçülmesinin sonucunda piyasa dengesi kuruldu.

Ekosistemdeki altın ve borsa gibi diğer yatırım araçlarının getirileriyle dengeli bir seyir izleyen piyasada yasadışı faaliyetler de %1'in altına indi. 2022'de devreye alınacak regülasyonların da etkisiyle piyasanın spekülatif imajının tümüyle kırılması bekleniyor.

2021 sert dalgalanmalara sahne oldu.

2021'i sert dalgalanmaların gölgesinde kapatan kripto para piyasasındaki gelişmeler, dengelerin yerine oturmaya başladığını gösteriyor. 4 yıl öncesinde piyasanın %95'ine hakim olan Bitcoin'in ağırlığı 2021'de %40'lara kadar geriledi. Kripto varlıklar arasında ilk 10'da yer alan Ethereum, Tether, BNB, Cardano gibi para birimlerinin piyasadan aldığı pay ise %20'lere uzandı.

Yasa dışı faaliyetler azaldı mı?

En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum 2021'de %400'ün üzerinde değer kazanırken, Bitcoin %70'te kaldı. Pandemi sürecinde kısmen ertelenen regülasyonların 2022'de piyasayı spekülatif olmaktan kurtaracağını belirten Paritex CEO'su Özgür Serkan USLU, “2021, kripto para birimleri üzerinden yapılan yasadışı faaliyetlerin azaldığı bir dönem oldu. Bu süreç dolandırıcılık vakaların üzerinde de etkili oldu ve piyasa güven tazeledi. Pazar payı daralan Bitcoin'in piyasayı domine eden imajı yıkıldı. Bitcoin dışındaki kripto varlıkların değerindeki artış ise dengelerin oturduğunu gösteriyor” dedi. .

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