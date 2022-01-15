Bitcoin’in ciddi düşüş kaydettiği geçtiğimiz Aralık ayından bu yana kripto para piyasası yakından takip ediliyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, kripto para piyasasına ilişkin 2021 değerlendirmesiyle birlikte 2022 öngörülerini de yazdı

Doç. Dr. Kırık, çeşitli ülkelerde Bitcoin'e yönelik yasaklama girişimlerine de dikkat çekti…

2022'de kripto paraları bekleyen büyük tehlike!

Kripto para birimleri son yıllarda küresel bir fenomen haline gelmiş; ancak bu gelişen teknoloji konusunda bireyler gereken bilgi birikimine sahip olamamıştır. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin destekçileri, bu finansal platformların doğası gereği güvenilmez sistemler olduğunu, yani herhangi bir ulus devlete, hükümete veya kuruluşa doğrudan bağlı olmadığını ifade etmektedir.

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin ve bir dizi diğer önemli dijital varlığın fiyatı, Aralık ayının başında yoğun bir şekilde düştü ve fiyatlarda mini flaş çöküşü yarattı. Ocak ayının başlarında kripto para birimleri yeniden düştü ve Bitcoin'in fiyatı bir ay önce 50 bin dolardan 41 bin doların biraz üzerine düştü. ABD'nin faiz artırımları ve Kazakistan'daki siyasi kargaşanın yanı sıra Çin'in devam eden baskılarına ilişkin korkular da rol oynuyor.

Varlıkların fiyatı çok hızlı yükseldiğinde, bu genellikle bir çöküşü çok daha olası hale getirir. Yatırım söz konusu olduğunda hiçbir garanti yoktur. Bitcoin düştüğü kadar hızlı bir şekilde tekrar tırmanabilir.

2021 nasıl geçti?

2021 yılına kripto para birimleri için birkaç büyük atılım damgasını vurdu. Birincisi, bu dijital varlıkların satışları büyük müzayede evlerinde yeni rekorlar kırarak, takas edilemeyen tokenler (NFT'ler) gibi yeni kripto uygulamaları zemin kazandı. İkincisi, Bitcoin, Expedia ve Microsoft gibi büyük web sitelerinin madeni parayı bir değişim aracı olarak kabul etmesiyle ana akım kabulüne doğru adımlar attı. Üçüncüsü, Eylül ayında El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu.

Araştırmacılar, ana akım kripto kabulünün önündeki büyük bir engel olarak yasal düzenleme eksikliğine işaret ettiler. Artan hükümet gözetimi, birkaç ülkenin ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını dikkate alma hareketiyle birleştiğinde, muhtemelen 2022'de çok daha fazla düzenleyici faaliyetle karşı karşıya kalmış olacağız.

Dünyada Bitcoin yasaklanıyor mu?

Bazı ülkeler, bankaların müşterilerinin kripto para birimi işlemleri yapmasını yasaklayarak Bitcoin'in kullanım şekline sınırlamalar getirdi. Diğer ülkeler, kripto işlemleri yapan herkes için ağır cezalarla Bitcoin ve kripto para birimlerinin kullanımını tamamen yasakladı. Örnek vermek gerekirse Cezayir, 2018'de sanal para birimlerini satın almayı, satmayı, kullanmayı veya elde tutmayı yasa dışı hale getiren bir finans yasasının ardından kripto para biriminin kullanımını yasaklıyor. Bolivya'da 2014'ten beri Bitcoin kullanımı konusunda tam bir yasak var. Bolivya Merkez Bankası, Bitcoin'i ve bir ülke veya ekonomik bölge tarafından düzenlenmeyen diğer para birimlerini yasaklayan bir karar yayınladı. Çin, 2021 boyunca artan bir yoğunlukla kripto para birimlerini çökertti.

Çinli yetkililer, dijital varlık piyasasından uzak durmaları için halkına defalarca uyarılarda bulundu ve ülkedeki madenciliğin yanı sıra Çin ve denizaşırı ülkelerdeki döviz borsalarına sıkı sıkıya bağlı kaldı. Kolombiya'da finans kurumlarının Bitcoin işlemlerini kolaylaştırmasına izin verilmiyor. Superintendencia Financiera, 2014 yılında finansal kurumları "sanal para operasyonlarını koruyamayacakları, yatırım yapamayacakları, aracılık edemeyecekleri veya yönetemeyecekleri" konusunda uyardı.

NFT'ler dijital sanatın sahipliğini resmileştirmenin bir yolu olarak başlamış olsa da, o zamandan beri dijital gayrimenkul de dâhil olmak üzere diğer dijital mülk türlerini içerecek şekilde genişledi. Bu yatırım imkanlarına karşın, kripto yatırımcılarını online topluluklarda okudukları iddialara mutlaka şüphe duymaları gerekmektedir.

Milat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.