'2022’de Bitcoin 100 bin dolar olacak' yorumu

2021 yılı dijital paraların dalgalandığı yıl oldu. Dijital paralar bu yıl nasıl bir performans kaydedecek? Bu soru yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan. Bitcon 2022'de ne olacak? Konuya dair farklı görüşler de geliyor...

2021 yılı dijital paraların dalgalandığı yıl oldu. Dijital paralar bu yıl nasıl bir performans kaydedecek? Bu soru yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan. Bitcon 2022'de ne olacak? Konuya dair farklı görüşler de geliyor...

Geçtiğimiz yıl boyunca çok fazla dalgalanma yaşayan kripto para piyasası dışarıdan çok fazla müdahale gördü. Yetki makamına sahip bir çok kişi kripto paraları eleştirirken, Bitcoin'in düşüşlerinde yine de 40.000-45.000 dolar bölgesine tutundu.

2021'de 59 şirket bilançosuna kripto para alırken, bu kurumsal alıcılar da 30.000-35.000 dolar bölgesinden alımlarını yoğunlaştırdılar.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü'nan konuya ilişkin değerlendirmesi ise şöyle: "Her ne kadar fiyat şu sıralar 50.000 dolar gerisinde asılı kalsa da yeni haber bekleyişi hakim diyebiliriz. Piyasanın yüzde 87'sini elinde tutan balinalar ya bir haber bekliyor olabilir ya da yeni kan arayışında olabilirler. Neticede Cuma günü 6 milyar dolarlık opsiyon sona erdi ve piyasa bu açıdan bir kısım daha rahatlayabildi.

Nayib Bukele Bitcoin'in 2022'de 100.000 dolar olacağını iddia ederken, iki ülkenin daha Bitcoin'i yasal olarak kabul edeceğini söyledi. Bitcoin şu sıralar 46.000-47.000$ bölgesinde tutunurken bir türlü 50.000 dolar seviyesini kıramaması da sıkışmaya neden oluyor. Önümüzdeki süreçlere yönelik olarak ise osilatörler 45.600 dolar'da dip yaptığını görüyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.