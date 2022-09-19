Dijital dünyada iş imkanı daha fazla Yusuf Kenan Çalık'tan Timetürk'e özel açıklamalar

Eski sunucu Yusuf Kenan Çalık, sunuculuk günlerini geçtiğimiz yıl kasım ayında sonlandırdığı açıklamıştı. Daha sonrasında birçok farklı dijital mecrada ve son olarak Aspor ekranlarında seyirci ile buluşan Yusuf Kenan Çalık, Timetürk'te yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.

Eski sunucu Yusuf Kenan Çalık, sunuculuk günlerini geçtiğimiz yıl kasım ayında sonlandırdığı açıklamıştı. Daha sonrasında birçok farklı dijital mecrada ve son olarak Aspor ekranlarında seyirci ile buluşan Yusuf Kenan Çalık, Timetürk'te yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu. Samimi tavırlarıyla ve müthiş cevapları ile dikkat çeken ünlü sunucu, artık yorumcu olarak anılmak istediğini ve bu alanda kendini geliştirmek için büyük mesafe aştığını söyledi.

Cem Arslan'ın yönlendirdiği birçok soruya içten tavırlarıyla cevap veren Yusuf Kenan Çalık'a göre dijital medyanın çok daha keyifli olduğunu ve üretim sürecinin parçası olmanın çok değerli olduğunu dile getirdi. Kariyeri boyunca binlerce spor insanı ile birlikte çalışma, sohbet etme ve vakit geçirme imkanı bulmasının ardından Yusuf Kenan Çalık'ı en çok etkileyen spor adamının kim olduğu sorusuna ise; bu alanda birçok önemli isimle tanışma fırsatı olduğunu Zidane, Platini gibi isimlerle bile röportaj yaptığını fakat en yakın tarihte Nuri Şahin ile gerçekleştirdiği programın ardından Nuri Şahin'den çok etkilendiğini dile getirdi.

Programın ikinci bölümü ise neşeli anlara sahne oldu...

Programın tamamını izlemek için Timetürk Youtube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Timetürk Spor'un gelecek programdaki konuğu ise Galatasaray camiası tarafından yakından tanınan Burhan Can Terzi olacak. Burhan Can Terzi'ye sormak istediğiniz sorular var ise Timetürk Youtube kanalından yorumlara yazabilirsiniz.