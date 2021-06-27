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Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Dünya harici diğer gezegenlerde ne kadar süre hayatta kalabileceğimizi merak ediyor musunuz?

Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?
27.06.2021 22:44:06
Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Merkür

Bu gezegeni ziyaret etmek ve aynı zamanda hoş olmayan sonuçlardan kaçınmak istiyorsanız, bir zamanlayıcıya ihtiyacınız var. Merkür'deki sıcaklık dalgalanmaları oldukça farklı, gündüz 430 dereceye kadar ulaşırken, gece -170'e kadar düşüyor. Merkür nispeten yavaş bir şekilde döndüğü için, hayatta kalmak için tek ihtiyacınız olan şey, gündüz sıcaklığının gece sıcaklığına geçiş anını yakalamaktır. Bu da orada yalnızca 90 saniye geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda bu 90 saniyede, gezegendeki zehirli gazların sizi öldürmemesi için nefesinizi de tutmanız gerekiyor.

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Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Mars

Mars uzay kolonizasyonu için ilk seçenek olmasına rağmen, bu gezegende kalabileceğiniz en uzun süre yaklaşık 80 saniyedir. Atmosferi %95 karbondioksittir. Ayrıca çok soğuktur ve ortalama sıcaklık -80° F'dir.

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Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Venüs

Venüs'e ayak basma şansınız olsaydı, tadını çıkarmak için sadece bir saniyeniz olurdu. Bu arada, tadını çıkarmak deyimini kullanmak biraz uygun olmayabilir çünkü bir saniyenin sonunda ölmüş olma ihtimaliniz yüksek. Bu gezegenin atmosferinin %98 karbondioksittir ve basınç Dünya'dan 90 kat daha yüksektir, ayrıca tüm yüzeyi sülfürik asit  bulutlarıyla kaplıdır.

3
Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Jüpiter

Güneş sistemindeki en büyük gezegen size sadece bir saniye misafirperver olacaktır. Sonra daha yüzeyine inemeden kendinizi dev bir kasırganın ortasında bulacaksınız. Gezegen, temel olarak hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz kütlesi ile çevrilidir. Yani burada nefesinizi tutmanız da işe yaramayacaktır.

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Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Satürn

Satürn, üzerinde sadece bir saniye, hatta daha az bir süre kalmanıza izin verecek diğer bir uzay devi. Gaz bulutlarının yanı sıra, Satürn'de saatte 1800 km'ye ulaşabilen çok kuvvetli rüzgarlar vardır. Bu Satürn, yüzeyinde o kadar çılgın kasırgalar yaratır ki, gözlerinizi açıp kapayıncaya kadar kozmik toza dönüşmüş olursunuz.

5
Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Uranüs

Bu gezegen sıcak su, amonyak ve metan karışımı ile kaplıdır. Aslında, bu gezegende ne kadar süre kalacağınızı söyleyemeyiz, muhtemelen oraya inmek için zamanınız bile olmaz. Çünkü o çılgın karışım sizi anında eritirdi.

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Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Neptün

Neptün'deki korkunç rüzgarlar bazen ses hızından bile daha hızlı olabilir. Bu yüzden bu gezegende de bir saniyeniz bile yok.

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