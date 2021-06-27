Diğer gezegenlerde ne kadar süre yaşayabiliriz?

Merkür

Bu gezegeni ziyaret etmek ve aynı zamanda hoş olmayan sonuçlardan kaçınmak istiyorsanız, bir zamanlayıcıya ihtiyacınız var. Merkür'deki sıcaklık dalgalanmaları oldukça farklı, gündüz 430 dereceye kadar ulaşırken, gece -170'e kadar düşüyor. Merkür nispeten yavaş bir şekilde döndüğü için, hayatta kalmak için tek ihtiyacınız olan şey, gündüz sıcaklığının gece sıcaklığına geçiş anını yakalamaktır. Bu da orada yalnızca 90 saniye geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda bu 90 saniyede, gezegendeki zehirli gazların sizi öldürmemesi için nefesinizi de tutmanız gerekiyor.