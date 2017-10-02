DGS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı Tercih sonuçlarını internet sitesinden duyurdu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.
03.10.2017 00:49:29
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasından açıklandı. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK'e iletilecek.