DGS sonuçları açıklandı!
DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
03.10.2017 12:04:27
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sayfasından ulaşabiliyor.
DİKEY GEÇİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
KAYITLAR NE ZAMAN?
Adayların sonuçlanların açıklandığı günden itibaren kazandığı üniversiteye giderek kayıt yaptırması gerekiyor. Sınav merkezi kayıt işlemlerine dair resmi bir açıklama yapmayacğını belirtti.
EK YERLEŞTİRME
Dört yıllık bölümleri kazana öğrencilerin kayıt işlemleri bittikten sonra kontenjan üzerinden ek yerleştirme başvuruları başlayacak. Üniversite yönetimi kayıtların bitimi sonrası kalan kontenjan sayısını sınav merkezine bildiriyor.