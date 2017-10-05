Deyri Zor’da 380 bin sivil mülteci durumuna düştü

05.10.2017 12:09:56

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye'nin doğusundaki Deyri Zor ve çevresine yönelik, Esed rejimi, Rusya ve Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin hava bombardımanları ve rejim güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kara operasyonları nedeniyle 380 bin sivil mülteci durumuna düştü.

180 BİN SİVİL EVLERİNİ TERKETTİ

Konuya ilişkin Semarat haber ajansına bir açıklama yapan Deyri Zor 24 haber sitesi Genel Müdürü Ömer Ebu Leyla, son bir ay içerisinde, IŞİD kontrolündeki bölgelerde yaşayan 380 bin sivilin evlerini terk ederek SDG kontrolündeki Rakka ve Haseke bölgelerine göç ettiğini söyledi.

Deyri Zor'un doğusundaki el-Meyadin kasabasında nüfusun sadece yüzde ikisinin kaldığını dile getiren Ebu Leyla, Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin bombardımanları nedeniyle kasabada yaşayan 200 bin sivilin civar kasaba ve köylere göç ettiğini kaydetti.

Ebu Leyla, el-Meyadin kasabasından göç eden sivillerin yarısının IŞİD kontrolündeki bölgelere diğer yarısının ise SDG kontrolündeki bölgelere gittiğini sözlerine ekledi.

310 SİVİL BOMBARDIMAN VE ÇATIŞMA KURBANI

Öte yandan, Deyri Zor'da bulunan aktivistler, Eylül ayında, kent genelinde 310 sivilin bombardıman ve çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Esed rejimine bağlı güçler ve SDG militanlarının kentin çeşitli yerlerinde IŞİD terör örgütüyle giriştiği çatışmalar ve Rusya, Esed rejimi ve Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin hava bombardımanları nedeniyle aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.