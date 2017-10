Devlet Bahçeli: Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır

04.10.2017 19:03:17



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış törenine katıldı. Tören öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli'yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililer karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bahçeli ve beraberindekiler Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mevkiinde bulunan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışına geçti. Partililer, alana mehter takımı eşliğinde gelen Bahçeli'nin elini öperken, tören öncesi Mustafa Yıldızdoğan da en sevilen parçalarını seslendirdi. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Kuzey Irak'taki referandum vardı.



"BARZANİ ATEŞLE OYNAMAKTADIR"



Kuzey Irak'taki sözde referandum hakkında konuşan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde Peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak Anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak'ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası Irak'ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir. Esas amaç dört parçalı Kürdistan'ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD'nin palazlandırılması da bu yüzdendir" diye konuştu.



"HEDEFTEKİ ANA ÜLKE TÜRKİYE'DİR"



Sözde referandumla ilgili diğer ülkelerin tutumu hakkında da değerlendirmede bulunan Bahçeli, şöyle devam etti: "Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar ama arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye'dir. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük'te zulme ses çıkarmazsak yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odaklar her türlü sorunu çıkarsın, varsın tüm hainler karşımıza dizilsin, Allah'ın izni ile Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir."



"KURU ÜZÜMDEKİ TABAN ALIM FİYATI EN AZ 5 LİRA OLMALI"



Bahçeli, üzüm üretimi konusunda Manisa'nın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "MHP tüm kadrolarıyla gecesini gündüzüne katmakta her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Günü birlik siyasi hesap ve kazanımlar peşinde değiliz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyden önce gelir. Milletimiz mutsuzsa geleceğe umutla bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Emin olunuz yaşadığınız tüm sıkıntıları büyük bir dikkat ve titizlikle takip ediyoruz. Manisalı çiftçilerimizin son dönem yaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz. Manisa tarım anlamında gurur kaynağı olan bir ilimizdir. Üzüm üreticisi olan çiftçilerimizin meseleleri bugünlerde fazlaca gündemde. Üzüm çiftçilerimizin geçim kaynağı, ekmek kapısı, sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Üzüm üreticileri ne yazık ki üzgündür, maliyetler artmaktadır. Çiftçi kardeşlerim biliyorum halinizin farkındayım. Mağdursunuz ve yardım bekliyorsunuz. MHP buradadır. Yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. İçiniz rahat olsun. Üzümün maliyeti, 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancak taban fiyat 4 lira olarak açıklandı. Bu fiyat ne yazık ki çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Fırsatçılar böylesi bir dönemde kol gezmektedir. Fiyat üzerinden üzüm alımı yapılması uzun vadede fiyat artırabilir ama bizim üreticimizin bekleyecek halleri yoktur. Sabır taşı çatlamıştır. Üzümü TARİŞ'in insafına bakarak satmak zorunda kalmaktadır. Kuru üzümdeki taban alım fiyatı en az 5 lira olmalı. Üzüm alımı için tek bir merkezin kurulması da yanlış uygulamadır. Sıkıntılı olan çiftçiyi daha fazla sıkıntıya sokmanın anlamı yoktur."



"YENİ BİR DEVRİN BAŞLADIĞI GÜN"



Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, tesisin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün Manisa'mız için, şahsım için ve hatta ülkemiz için önemli bir gün. Şehircilik ve çevre adına bir devrin kapandığı ve yeni bir devrin başladığı gün. Bugün Manisa'mızın geleceğini kurtaracak ve ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak Türkiye'nin yerel yönetim kaynaklarıyla yapılan en büyük entegre tesisinin açılış günü. 8 Mart 2016'da buranın temelini hep birlikte atmıştık. O günü Manisa'nın bayram günü olduğunu belirtmiş, açılışını yapacağımız günün de düğün günü olacağını ifade etmiştim. Aradan tam 1,5 yıl geçti. Böyle kısa bir sürede bu önemli çevreci yatırımı açılışa hazır hale getirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim. Bu sürece 2012 yılında tesisinin yerinin bulunmasıyla başladık. Çok uzun, yorucu, oldukça meşakkatli bir sürecin ardından çalışmasına başlayabildik. Bugün Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi olarak gördüğünüz bu alan, o dönem ot bitmeyen bir dağ başıydı. Buraya çıkacak yol bile yoktu. Kendi ekiplerimizle, kendi imkanlarımızla ilk olarak buraya çıkacak yolları yaptık. Manisa'ya olan sevdamızla dağları delip, yolları ve nihayetinde bu önemli tesisi hayata geçirdik."



"PATLAMALARIYLA VE YANGINIYLA GÜNDEME GELİYORDU"



Bir zamanlar patlamalarıyla ve yangınıyla gündeme gelen Manisa çöplüklerinin gideceğini, yerine elektrik üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan modern bir tesis geleceğini kaydeden Başkan Ergün, şöyle devam etti: "Bu sayede insanımıza da temiz ve yaşanılabilir bir çevre kalıyor. Tabii ki geri dönüştürülemeyecek atıklar da var. Geri dönüşümü mümkün olmayan bu atıklar; geçirimsiz depolama sahasında üzeri örtülerek depolanacaktır. Depolama sonucu oluşan sızıntı suları ileri yöntem arıtma tesisinde arıtılarak çıkan metan gazından enerji üretilecektir. Böylece çevre kirliliğini önlemenin yanında ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağız. Tesisin kurulum çalışmalarıyla birlikte ilimiz genelinde dokuz adet transfer istasyonunun kurulum çalışmalarına da başladık. Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Salihli, Selendi, Demirci ve Sarıgöl ilçelerimizde kurulacak katı atık transfer istasyonlarıyla ilçede oluşan evsel katı atıklar tesise taşınacak."



"MANİSA TARZANI'NIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Yüzde 100 kamu sermayesiyle yapılan tesisin Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük tesisi olma özelliğiyle Türkiye'de ilk ve tek olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, "Bugün burada Türkiye'nin ilk çevrecisi kabul edilen Manisa Tarzanı'nın hayallerini de gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İnsan odaklı ve çevreye duyarlı belediyecilik anlayışımızla bu önemli tesisimizin 17 ilçemize hizmet verebilmesi amacıyla kapasitesini de artırdık. Yeni açılacak alanda yaklaşık 52,2 milyon Euro'luk yakma tesisinin kurulması ve bu tesisten elektrik üretilmesini planlıyoruz. Bununla ilgili fizibilite raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. Kurulacak yeni tesislerle çöpün tamamı gömülmeden bertaraf edilecektir" dedi.



ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK TESİS



Manisa'da vahşi çöp depolama sorununu ortadan kaldıracak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, tamamen kamu imkanlarıyla 110 milyon TL'ye mal oldu. Tesisinin kapasitesi günlük 650 ton, toplamda da 3 milyon ton olarak planlanırken, 440 dönümlük arazi üzerinde, inşaat süresi 24 ay, günlük kapasitesi 650 ton, mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233 bin 600 ton (günlük 16 saat kapasiteli ve 2 vardiya), kompost alanı kapasitesi yıllık 85 bin ton, sızıntı suyu arıtma tesisi Membran Biyo Reaktör (MBR) Sistemi kapasitesi günlük 60 metreküp, yakma sistemi kapasitesi saatte 2 bin 500 metreküp, Depolama Sahasının Atık Depolama Kapasitesi Lot-1'de 970 bin 78 metreküp, Lot-2'de 1 milyon 240 bin 929 metreküp olmak üzere toplamda 2 milyon 211 bin 7 metreküp olarak projelendirildi. Projeyle evsel katı atıkların düzenli olarak depolanması planlanıyor. Katı atık düzenli depolama sahası organik ve değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanması esasına göre tasarlandı. Ayrıca, tesisin 2,4 kwh elektrik üreterek ortalama 8 bin 600 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Bu rakamın ileriki dönemlerde daha attırılması ve ülke ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.



Açılış törenine Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve ilçe belediye başkanları katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Ergün tarafından Devlet Bahçeli'ye üzüm yaprağı figürlü tablo hediye edildi, ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Tesisi gezen Bahçeli, tesisin çalışma butonuna bastı.