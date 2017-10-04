Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek

04.10.2017 21:32:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan bağımsızlık referandumuna yönelik olan tepkisine devam ediyor. Bahçeli son olarak Türkiye'nin müdahale hakkını kullanması gerektiğini savunurken "Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış töreninde konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler bölünme projelerine hizmet etmektedir. Sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesini sağlamaktadır. Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek Türk yurtlarına çöreklenmek

isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır.

'ESAS AMAÇ 4 PARÇALI KÜRDİSTAN'

Irak'ta Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar ihanet içindedir. Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Gözümüz karadır, kararımız kesindir, duruşumuz nettir. Irak'ın son derece hassas hale gelen toplumsal yapısına ilave olarak bir de referandum bahanesi ile bölücülüğü körüklemek önüne geçilmesi zor bölgesel şartları doğuracaktır. Esas amacı 4 parçalı Kürdistan'ı oluşturmaktır. Durum bu kadar açık ve netken çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp PKK/PYD'nin önünü açıp imkanlarını artırmanın hesabını yapıyorlar.

'MHP ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR'

Türkiye müdahale hakkını mutlaka kullanmalı. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. MHP üzerine ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak ve milletin yanında olacaktır."