Devlet Bahçeli'den Genel Kurul'a katılmayan HDP'lilere ilişkin açıklama

02.10.2017 06:32:39



TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmada Kuzey Irak'taki gelişmeler hakkındaki ifadelerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu bir metin olduğu anlaşılıyor. Burada dikkat çeken konulardan bir tanesi hem Türkiye'nin genel sosyo-ekonomik meseleleri yanında bu özellikle Güneydoğu ve Irak çevresindeki olaylar üzerinde de bazı ifadeler kullanılıyor. Barzani, referandumun bütün unsurlarıyla beraber vazgeçtiğini ifade ederse o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olabileceğini ifade ediyor ki bu Türkiye'ye yakışır insancıl bir yaklaşımdır. Ama bir kuru inat devam ederse, orada Türkiye'yi tehdit eden unsurlar devam ederse ne yapması gerektiğini de ifade eden cümleler bulunmaktadır" diye konuştu.



Bahçeli uyum yasalarına ilişkin, "Uyum yasalarıyla ilgili olarak MHP'nin bir çalışma grubu var. Grup başkan vekillerimiz çalışmalarını sürdürmektedirler. Siyasi iktidardan gelen bir metin olursa onun üzerinde çalışarak en kısa sürede uyum yasalarının çıkarılmasına katkı sağlayabiliriz. Uyum yasalarıyla ilgili siyasi iktidarın bir hazırlığı olur ise MHP'de var olan hazırlığıyla onu karşılaştırma yapar ve Meclis'ten süratle geçmelerini temin edecek katkıyı sağlar" ifadelerini kullandı.



HDP'li milletvekillerinin 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış programına katılmamalarına ilişkin Bahçeli, "Meclis'te bulunmaları veya bulunmamaları arasında bizim açımızdan fazla bir fark yoktur" dedi.



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmeye çağrılmadığı iddialarına, "Televizyonda takip ettiğim kadarıyla davetin olduğu söyleniyor. CHP ise bir davet yapılmadığını ifade ediyor. Bu farklı iki değerlendirmenin arasında biz ne söyleyebiliriz ki?" diye konuştu.



