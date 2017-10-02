Devlet Bahçeli: Bu çağrıya MHP olarak katılabiliriz

02.10.2017 06:30:46



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, bir günde ikinci görüşmenin yapılmasına ilişkin olarak, "Çay içtik, diyalogda yarar var. Kapsamına ne girerse girsin diyalog iyidir" ifadelerini kullandı.



Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde kendisinin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine dair soruya, "Bazı konulara girilmedi. Görüşmelerde bazı konulara girilmedi. Değerlendirmeler içinde bulunulmadı. İyi bir diyalog başlangıcı kabul edilebilir" şeklinde konuştu.



Uyum yasalarına ilişkin olarak Bahçeli, "Bugünkü Cumhurbaşkanı açılış konuşmasını iyi yorumlamak lazımdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, geleceğe yönelik düşünceler yer almaktadır. Bunu yaparken de iki konu üzerinde benim yorumuma göre durmaktadır. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra 2019 yılına kadar bu sistemi verimli ve etkin şekilde işleyişine temel teşkil edecek Meclis çalışmalarını hızlandırmak dolayısıyla mevzuattaki Parlamenter sisteme dayalı kavramlar yerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dayalı kavramları yerleştirmek, arkasında da uyum yasaları üzerinde çalışmak. Önemli bir konu, üzerinde durulması gereken bir konu. Anayasa değişikliğiyle birlikte gündeme taşınması gereken bir konu. Bunun yanında ikinci bir konu daha vardır ki o konu çok önemlidir. Buna parlamentoda temsil edilen siyasi partiler kayıtsız kalmamalıdır. Cumhurbaşkanı diyor ki bu sorunların altından kalkabilmek, hem uyum yasaları, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştürebilmek, hem de karşı karşıya kaldığımız iç ve dış sorunları çözebilmek için bir parlamentoda temsil edilen partilere çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrı önemli bir çağrıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak katılabileceğimizi söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bu çağrıya kayıtsız kalmamalı. Ana muhalefet partisi olarak siyasi iktidarla birlikte bizim de desteğimiz ve katkımız çerçevesinde hem iç ve dış tehdit unsurlarının hem yeni hükümet sistemi üzerinde gerçekleşmesi gereken yapısal reformları yapabilmek için bir araya gelişi zaruri görüyoruz. Cumhurbaşkanı bu çağrıyı da konuşmasının son bölümünde üç kez tekrarladı. Buna kulak vermek lazım. Her parti kendi programını yapıyor doğrudur. Her parti üzerinde Türkiye vardır. Türkiye sosyal ekonomik yönden bir kriz kaos ortamında görünürse siyasi partilerin üretecekleri politikalar kalmaz. Onun için aşama aşama götürmek lazımdır. Bu 1 Ekim sebebiyle Meclisimiz açılmıştır. Bu Meclis'in çağrılara kulak vererek, üçünden itibaren çalışmalarını hızlandırmasında yarar vardır. Türkiye önemli konulardan bir tanesi de zamanı değerlendirmek olmalıdır" dedi.



Liderler zirvesi olup olmayacağına ilişkin soruya Bahçeli, "Liderler zirvesi de olabilir, partiler arası görüşmeler de olabilir, karşılıklı Grup Başkanvekillerinin çok sık görüşmeleri olur, gündemi oluşturabilecek olan konular üzerinde bir ön çalışma yapılabilir. Meclisi hızlı çalıştırabilecek prensiplere başvurulabilir. Kısacası 2018 yılı ve ayrıcı da yasama yılının üçüncü dönemi Türkiye için çok iyi değerlendirmesi gereken bir yıl olmalıdır" diye konuştu.





