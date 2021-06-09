Dev kayayı yaran bilek gücü!

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2021-06-09 11:30:50
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Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli gencin 'vefa borcu'

Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli gencin 'vefa borcu'

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mohammed Abusharekh, Abusharekh, şöyle konuştu: 'Fakülte İsrail sınırlarında olduğu için oraya giriş çıkışlar sıkıntılıydı. Kudüs işgal altında olduğu için üniversiteye giderken, İsrail askerinin kontrolünden geçiyorsunuz. Bize düşmanca tavırlar sergiliyorlardı. Üzerimizi arıyorlardı. Bazen geçmeme izin vermiyorlardı. Yaşadığım sorunlardan dolayı eğitimimi bırakmak zorunda kaldım, Türkiye Cumhuriyeti'nden eğitim bursu alınca da hayatım değişti. Türkiye benim için dış dünyaya açılan bir kapı oldu. Sağladığı eğitim bursu sayesinde tıp eğitimimi Türkiye'de tamamladım. Türkiye benim yaşamımda bir şanstı ve ben bu şansı iyi değerlendirdim. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Eğitimimi burs alarak tamamladığım için Türk insanlarını tedavi etmeyi de bir vefa borcu olarak görüyorum.'
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