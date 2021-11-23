Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor? ATV ekranlarına yayınlanmaya başlayan Destan dizisi konusu ve senaryosu gibi oyuncu kadrosu ile de izleyicilerden tam not almayı başardı. Bir çok genç ve tecrübeli ismin bir araya geldiği Destan dizisinin baş rolünde 'Akkız' rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Şahin'e, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi isimler eşlik ediyor. Savaşçı dağ kızı Akkız'ın aşkını ve intikamını konu alan dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Destan dizisi oyuncuları ve oynadıkları roller...