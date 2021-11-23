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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor? ATV ekranlarına yayınlanmaya başlayan Destan dizisi konusu ve senaryosu gibi oyuncu kadrosu ile de izleyicilerden tam not almayı başardı. Bir çok genç ve tecrübeli ismin bir araya geldiği Destan dizisinin baş rolünde 'Akkız' rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Şahin'e, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi isimler eşlik ediyor. Savaşçı dağ kızı Akkız'ın aşkını ve intikamını konu alan dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Destan dizisi oyuncuları ve oynadıkları roller...

Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?
23.11.2021 16:15:09
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Ebru Şahin- Akkız
Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısı. Bir meleğin yüzüne, bir kurdun gücüne sahip.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Edip Tepeli- Batuga
Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

2
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Selim Bayraktar- Alpagu Han
Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.

3
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Evren Erler- Çalayır
Gök Hanlığı'nın her taşında kulağı olan; her nefesinden haberdar, kapalı kapıları ardında on dümen çevirip de birinden de yakalanmayan künebaşı.

4
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Meltem Pamirtan- Yibek Kadın
Ulu Ece'nin sağ kolu, sadık hizmetkarı, kıymetlisi.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Şahin Ergüney- Kün Ata
Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Alper Düzen- Danış Ata
Hayatını töre ve Gök Tengri'ye adamış; Alpagu Han'ın lafına çok kıymet verdiği, Gök Hanlığı'nın danışmanı.

7
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Osman Albayrak-Vargı Beg
Batı Gök Hanlığı'nın yasavul'u.

8
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Bilgi Aydoğmuş- Kırçiçek
Balamir'in tek evladı, Alpagu Han'ın yeğeni, Batuga'nın sözlüsü şımarık Gök bikesi.

9
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Esra Kılıç- Mei Jin
Çin İmparatoru'nun kızı, Temur'un karısı. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Ecem Sena Bayır- Günseli Hatun
Kaya'nın karısı. Kocasının aksine çok sıcak kanlı, çok cana yakın bir hatun. Ama güvenilmez.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Ahmet Olgun Sünear- Yaman
Varı yoğu Sırma olan, Dağ'ın yiğit ve cesur savaşçısı, Akkız'ın can yoldaşı.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Buse Meral- Sırma
Akkız'ın can dostu... Sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Burak Tozkoparan- Temur Tegin
Batuga'nın diğer ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma ortanca tegin. Göğün kılıcı.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Burak Berkay Akgül- Kaya Tegin
Batuga'nın ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma büyük Tegin. Tahtın varisi. Göğün aklı.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Elif Doğan- Tutkun
Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

İpek Karapınar- Çolpan Hatun
Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Kanbolat Görkem Arslan- Saltuk Beg
Gök Hanlığı'nın mert savaşçısı, Alpagu Han'ın Yasavul'u.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Teoman Kumbaracıbaşı- Balamir Beg
Balamir Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu.

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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor?

Deniz Barut- Ulu Ece
Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

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