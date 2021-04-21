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Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli kaç yaşında?

Derya Yanık kimdir? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklikler açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık atandı. Peki Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın bakan olarak atanmasından sonra vatandaşlar da Derya Yanık kimdir sorusunu sormaya başladı. Derya Yanık nereli kaç yaşında? Kabinede yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde; Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

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21.04.2021 01:31:02
Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli kaç yaşında?

Derya Yanık kimdir? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklikler açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık atandı. Peki Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın bakan olarak atanmasından sonra vatandaşlar da Derya Yanık kimdir sorusunu sormaya başladı. Derya Yanık nereli kaç yaşında? Kabinede yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde; Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. 

Derya Yanık kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 75 kişilik yeni MKYK üyelerinin arasında bulunuyordu. Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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