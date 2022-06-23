Deprem sonrası Afganistan’a acil yardım

Afganistan'ın Khost vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az bin kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi de yaralandı. İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgeye yönelik acil yardım kampanyası başlattı.

Önceki gün gece saatlerinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok Khost vilayetinin Spirey ilçesi ile Paktika vilayetinin Giyan, Ziruk ve Naka ilçelerinin etkilendiği bildirildi. Son belirlemelere göre, depremde bin kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi ise yaralandı. Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sıcak yemek dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı da yaşanan depremin ardından ülkede acil yardım çalışmaları başlattı. Kısa süre içerisinde harekete geçilerek İHH Afganistan Temsilciğinden depremden etkilenen bölgelere iki ayrı ekip yönlendirildi. Ekipler tarafından çalışmaların ilk etabındabin 560 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Bölgeye ayrıca, 50 adet çift kişilik battaniye ve 50 adet de çadır ulaştırıldı. İHH ekipleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda ev hasar gördü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedilen depremde, bölgedeki çok sayıda ev zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın Punjab bölgesinin batısında iki ayrı deprem yaşanmıştı. Bugün de Afganistan'ın Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu deprem, bir hafta içinde aynı etki alanında yaşanan dördüncü deprem oldu.

Destek olmak için

Depremden etkilenen Afganistan halkına İHH aracılığıyla destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANİSTAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANİSTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.