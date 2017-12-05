Denizli'deki terör davası

05.12.2017 21:40:50

Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanığa, 1 ay 20 gün ile 10 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ayşe Kaya ve Burhanettin Koca ile avukatları katıldı.

Sanıklar Koca ve Kaya ile Barış Çelik, Muhammet Yusuf Keskin, Cebrail Çakı, Fahri İnan ve Öznur Bartin'in, terör örgütü TKP/ML elebaşı İbrahim Kaypakkaya'nın 18 Mayıs 2015'teki ölüm yıl dönümünde yaptıkları eylemle PKK/KCK silahlı terör örgütüne atfen yazılan sözde marşı söyledikleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve amaçlarını meşru göstererek, uyguladığı şiddet eylemlerini benimseyip örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada, iddia makamının verdiği mütalaada, sanıkların, suç ve suçluyu övme ile propaganda yapmalarından dolayı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kaya ve Koca suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, sanık Ayşe Kaya'ya 1 ay 20 gün, diğer sanıklara ise 10'ar ay hapis cezası verdi. Sanıkların bir üst mahkemeye itiraz etme hakları bulunduğunu hatırlatan mahkeme heyeti, sanıkların 5 yıl içerisinde başka suç işlememesi kaydıyla hükmün geri bırakılmasına karar verdi.