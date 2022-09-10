Denizin 150 metre altında patlatılan atom bombası
1958 yılında denizin 150 metre altında patlatılan atom bombasının o anları izleyenleri büyülüyor adeta.
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1958 yılında denizin 150 metre altında patlatılan atom bombasının o anları izleyenleri büyülüyor adeta.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.