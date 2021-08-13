Denize çöp atmadan önce bir kez daha düşünün!

Yardım zincirinin bulunduğu köprüde sarsıntı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekiplerin seferber olduğu kentte çöken yollar onarılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin ise Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.