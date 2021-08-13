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Denize çöp atmadan önce bir kez daha düşünün!

Denize çöp atılması yüzünden canlılar acı çekiyor. Denizdeki çöpten dolayı yaralanan canlı hayvan severler tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

2021-08-13 23:48:33
Bozkurt'taki selde küçük çocuğun tahliye anı!

Bozkurt'taki selde küçük çocuğun tahliye anı!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde küçük bir çocuğun tahliye anı kameralara böyle yansıdı.
Fatsa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Fatsa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 7'si ağır 29 yaralı

Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 7'si ağır 29 yaralı

Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, 18.30 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı.
Yardım zincirinin bulunduğu köprüde sarsıntı

Yardım zincirinin bulunduğu köprüde sarsıntı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekiplerin seferber olduğu kentte çöken yollar onarılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin ise Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.
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