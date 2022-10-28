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Denizanasını ahtapot sanıp yakalayınca olanlar oldu!

Denizanasını ahtapot zannedip kucağına alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

2022-10-28 07:40:40

Yakaladığı denizanasını ahtapot sanınca acı gerçekle yüzleşen kişi denizanasının kendisini sokması üzerine denize atladı.

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

DENİZ ANASI ISIRMASI

Denizanası temasında yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı belirtileri görülür. Birkaç saatte bu belirtiler geçebilir. Ancak zehirli olan denizanası temasında zehirleyen türün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Genel olarak ciddi zehirlenmelerde kas krampları, karında şişlik, his kaybı, ciddi sırt ağrısı, konuşma zorluğu görülür. Deriye temas eden canlı en kısa sürede deriden uzaklaştırılarak hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

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