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Deniz Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal:- 'Unutmayınız ki bizlerin yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği pozitif ilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden geçen aydınlık yoldur. Bu yoldan ayrılanların ülkesine ve milletine ihanetlerine, son olarak 15 Temmuz 2016'da hepimiz şahit olduk.'- 'Tarihimize kara bir leke olarak geçen bu ihanet harekatı bir kez daha göstermiştir ki bize

Deniz Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni
03.10.2017 14:12:11
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, "Unutmayınız ki bizlerin yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği pozitif ilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden geçen aydınlık yoldur. Bu yoldan ayrılanların ülkesine ve milletine ihanetlerine, son olarak 15 Temmuz 2016'da hepimiz şahit olduk" dedi.

Koramiral Özbal, Deniz Harp Okulu'nun yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve katılımcılara, programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Koramiral Özbal, bu okuldan mezun komutanlar ve milletin teveccühü sayesinde, Deniz Kuvvetlerinin sadece çevre denizlerde değil dünya denizlerinde söz sahibi olan, kıtaların çevresinde görev grubu dolaştırabilen, ülke diplomasisini deniz unsurlarıyla destekleyebilen, gemilerinin, harp silah ve araçlarının kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesinde öncülük eden, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek ve en mükemmel şekilde kullanabilecek bir personele sahip hale geldiğini aktardı.

Genç subay adaylarına seslenen Koramiral Özbal, "İyi bir insan ve iyi bir vatandaş olan sizler, iyi bir asker ve iyi bir denizci olmak hedefiyle bu okula ayak bastığınızda yeni bir dünyaya ve yeni ufuklara adım attınız." dedi.

Öğrencilerin okuldaki zorlu eğitimi tamamlayıp mezun olduklarında sadece lisans diploması sahibi olmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran korkusuz bahriyeliler, eğitim ve tesisatıyla dosta güven, düşmana korku veren mavi vatanın yılmaz bekçisi askerler, başka gemilerde ve ülkelerde Türkiye'yi temsil eden donanımlı diplomatlar olacaklarını aktaran Özbal, şöyle devam etti:

"Günümüz güvenlik ortamında Deniz Kuvvetlerimiz, kendisine verilen görevleri, her an ve her zaman yerine getirebilecek şekilde harekatta ve harbe hazır olmak zorundadır. Bunun temelinde ise milletine ve vatanına bağlı çalışkan, eğitimli, donanımlı bahriyeliler yatmaktadır. Bu uğurda hepinizin gözünde ışıldayan ve görmekten mutluluk duyduğum yüksek moral ve motivasyon, son derece önemli ve umut verici olmakla birlikte asla tek başına yeterli değildir. Sizler, yüzünüzü denizlere dönmek, denizi bir yaşam ortamı gibi benimsemek ve kullanmak, orada nasıl yaşanacağını öğrenmek dünyanın ve modern çağın gerektirdiği ilim ve irfanı kucaklamak, onu sadece kullanan değil, yönlendiren aydınlık bireyler olmak, askerliğin temeli olan disiplini benimsemek, taviz vermeden uygulamak, çevrenizdekilere aşılamak ve astlarınızdan istemek, eğitim ve meslek hayatınızda karşılacağınız zorluklara kendinizi bedenen ve zihnen hazırlamak zorundasınız. Bunun için de Deniz Harp Okulu'nda verilen akademik programı eksiksiz takip edecek ve lisans eğitiminizi başarıyla tamamlayacaksınız. Bununla birlikte aldığınız akademik eğitimin tek başına sizi zorlu görevlere hazırlamaya yeterli olmayacağını bilmeniz gerekir."

Deniz Harp Okulu'nun temel hedefinin yüzer unsurlarda görev alacak deniz subayları yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özbal, öğrencilere, "Denizler sizin vazgeçilmez parçanız ve ilgi alanınız olmalıdır. Bu kapsamda hangi sporu ihtisas alanı olarak seçerseniz seçin, yüzme, kürek, yelken, kano gibi her türlü deniz sporunun içinde aktif olarak yer almanız gerekir." diye konuştu.

Bahriyeli olarak ileride kendilerinden sadece iyi birer yönetici olmaları değil donanımlı bir lider olmalarının da beklendiğini kaydeden Özbal, öğrencilerin eksiksiz bir özgüven ve bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Deniz Harp Okulu öğretmen ve personeline de seslenen Özbal, şöyle konuştu:

"Bir subayın ve öğretmenin yaptığı görevin kalitesi elbette son derece önemlidir ancak bıraktığı en değerli miras yetiştirilmesi ve katkıda bulunduğu personeldir. Sizler içinde bulunduğunuz zorlu dönemde, bu tertemiz gençleri donanımlı subaylar yapma sorumluluk ve şansına sahip oldunuz. Omuzlarınıza yüklenen bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinize ve bahriyemizin bu genç ve gayretli neslin omuzlarında yeniden ve hızla yükseleceğine en ufak bir şüphem yoktur."

Ailelerinden tertemiz teslim alıdıkları genç subay adaylarına gözleri gibi bakmak, onları ilmek ilmek işleyerek verilecek her türlü göreve zihinsel ve bedensel olarak hazırlamanın görevleri olduğunu kaydeden Özbal, şöyle devam etti:

"Unutmayınız ki bizlerin yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği pozitif ilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden geçen aydınlık yoldur. Bu yoldan ayrılanların ülkesine ve milletine ihanetlerine son olarak 15 Temmuz 2016'da hepimiz şahit olduk. Tarihimize kara bir leke olarak geçen bu ihanet herakatı bir kez daha göstermiştir ki bize düşen en büyük sorumluluk Atatürk'ün de işaret ettiği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak yetişmek ve böyle nesiller yetiştirmektir."

Koramiral Özbal, yeni eğitim öğretim yılının başırılı geçmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.

Deniz Harp Okulu'nda ilk dersi "Ordu millet dayanışması" başlığıyla Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

Tören, Deniz Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


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