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Deniz Akkaya cezaevine konuldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu. 3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

2021-08-23 16:32:09
Bisikletçileri Ayılar Karşıladı

Bisikletçileri Ayılar Karşıladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölündeki boz ayılar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fabrice N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtildi. Müsabakanın 71'inci dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, takla atarak yere düştü

Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, takla atarak yere düştü

Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada metrelerce takla atarak yere düştü. Kaza anları ise anbean kaydedildi. Kaza, 19 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobilin dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Philedelphia hayvanat bahçesinde maymun bebek dünyaya geldi

Philedelphia hayvanat bahçesinde maymun bebek dünyaya geldi

ABD Philadelphia'daki hayvanat bahçesinde nadir görülen bir maymun türü olan Francois yaprak maymunu dünyaya geldi
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