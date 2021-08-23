Deniz Akkaya cezaevine konuldu
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu. 3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.