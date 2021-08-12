Deney; 'boğalar kışkırtılmadıkça saldırmaz'

Polis memuru; karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti

Konya’dan Afyonkarahisar’a gelen Atilla Yalçın, bugün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Beylik tabancasını çıkartan Yalçın, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi’nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Yalçın, burada eşi Gönül Yalçın ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’i tabancayla vurdu. Gönül Yalçınolay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Yalçın, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı. Yalçın, yolda polislerle karşılaşınca bu kez tabanca ile başına ateş açarak yaşamına son verdi.