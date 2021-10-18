Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı. Zoni yaylasındaki renk cümbüşü doğaseverleri hayran bıraktı.2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, 2020 yılında 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü.Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri cezbediyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Milli park içindeki Zoni yaylasında kartpostallık görüntüler oluştu. Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak, doğanın keyfini çıkaranlar, doğanın muhteşem renklerini fotoğraf karelerine taşıdı.