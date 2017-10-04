Demirören'den İzlanda maçı değerlendirmesi

04.10.2017 13:29:35

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Dünya Kupasına katılma hedefleri doğrultusunda İzlanda maçının büyük önem arz ettiğini söyledi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İzlanda ile oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme karşılaşması öncesinde çıkarılan maç kitapçığında değerlendirmelerde bulundu. Demirören'in açıklamaları şöyle:"A Millî Takımımızın 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki Hırvatistan maçında sergilediği fair-play'den taviz vermeyen koşulsuz desteği ile Eskişehir taraftarı, sadece Türkiye'nin değil, yabancı konuklarımızın da hayranlığını kazandı. İzlanda karşılaşması Dünya Kupası Finallerine katılma hedefimiz doğrultusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu maçı Eskişehir'in coşkulu taraftar atmosferinde oynayacak olmak inancımızı arttırıyor. Taraftarlarımızın tribündeki görevlerini yerine getireceğinden ve futbolcularımızın da zoru başarma ruhu ile oynayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Millî futbolcularımız, uluslararası turnuvaların finallerinde düzenli olarak yer alma hedefinden kesinlikle taviz vermeyecektir. Futbolcularımızın kazanma arzusu, coşkusu, pes etmeme kimliği kadar, fair-play ve rakibe saygı da bu gece rehberimiz olacaktır. İzlanda Milli Takımı'na ve İzlanda Futbol Federasyonu yetkililerine de ülkemize hoş geldiniz der, tüm futbolseverlere unutulmaz bir futbol akşamı dilerim."