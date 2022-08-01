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Define arıyordu, ‘cin çarpmış’a döndü

Türk definecilerin gece çıktıkları define macerasında korku dolu anlar sosyal medyaya yansıdı

2022-08-01 23:39:45

Bir grup define arayıcısı gittikleri yerde kazı yaparken yaşadıkları ilginç anları görüntülediler. Defineci gruptan biri tüm arkadaşlarına korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Grup, arama sırasında bulunduğu noktada bir arkadaşlarının bilincini kaybettiği anları görüntüledi.

‘BEKİR BENİM, BEN…'

Adı 'Bekir' olan vatandaş, elindeki sopaları birbirine vurarak kendi etrafında dönerek dolaşmaya başladı. Bekir'in hareketleri arkadaşlarının da korkmasına neden olurken defineciler ne yapacaklarını şaşırdı.

ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Yaşananların ardından defineciler, arkadaşlarına 'Bekir' diye seslenmeye başladı. Ancak kendinde olmadığı görülen Bekir'in arkadaşlarına bağırarak karşılık verdiği görüldü. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken yanındakilerin korku içinde oldukları seslerine yansıdı. Olay sosyal medyada çok sayıda yorum alırken bazı katılımcılar olayı ‘cin çarpması' olarak değerlendirdi

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