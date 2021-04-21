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'Debi'nin ölümü Boko Haram ile mücadelede boşluk yaratacak'

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby'nin ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını söyledi.

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21.04.2021 03:32:26
'Debi'nin ölümü Boko Haram ile mücadelede boşluk yaratacak'

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Buhari, mevkidaşı Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetmesini derin üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Derby'nin Boko Haram teröristlerine karşı mücadelede çok aktif bir rol oynadığını ifade eden Buhari, Deby'nin ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını kaydetti.

Teröristlerle mücadelede iş birliği çağrısı

Buhari, Çad halkı ve ülkede yeni atanan lidere başsağlığını dilerken, teröristleri yenmek için daha fazla iş birliği çağrısında bulundu.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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