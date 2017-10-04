DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

04.10.2017 21:39:32

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İzmir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir DEAŞ üyesi olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda, DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Suriye uyruklu Abdullah Zerzor olduğu belirlendi.Öte yandan, Zerzor'un üzerinde yapılan aramada, terör örgütünde faaliyet gösterirken çekilmiş olduğu silahlı fotoğrafları bulundu. Zerzor, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)